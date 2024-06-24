https://1prime.ru/20240624/bank-849429785.html

СМИ: "дочка" Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций

СМИ: "дочка" Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций - 24.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: "дочка" Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций

Российская дочерняя структура китайского Bank of China, занимающегося платежами в юанях между Россией и КНР, приостановила операции с российскими банками из... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T10:05+0300

2024-06-24T10:05+0300

2024-06-24T10:19+0300

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bank of china

санкции против рф

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская дочерняя структура китайского Bank of China, занимающегося платежами в юанях между Россией и КНР, приостановила операции с российскими банками из американского санкционного списка. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на финансовом рынке.При этом "Бэнк оф Чайна" продолжит работу с остальными партнерами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа эту дочернюю структуру, как подсчитали эксперты, приходилась существенная часть российско-китайского трафика платежей. Сейчас банк больше смещается в сторону небанковских посредников.Как считают собеседники издания, решение банка связано с опасениями вторичных санкций.Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала в конце апреля, что Вашингтон работает над санкциями в отношении некоторых банков КНР. За последние полгода структуры и граждане из Китая регулярно оказывались под наложенными Соединенными Штатами санкциями против России, в частности, в очередном пакете ограничений, который был объявлен 12 июня.Как ранее сообщалось, теперь ряд региональных банков КНР принимают платежи от российских компаний напрямую. В то же время, из-за опасений вторичных санкций США, многие российские компании вынуждены проводить платежи через посредников из третьих стран, таких как Гонконг, Киргизия, Казахстан.

https://1prime.ru/20240623/kitay-849417551.html

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россия, китай, сша, bank of china, санкции против рф