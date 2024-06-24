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Раскрыто, кто забирает больше всего комиссий за продажу страховых услуг

Раскрыто, кто забирает больше всего комиссий за продажу страховых услуг - 24.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, кто забирает больше всего комиссий за продажу страховых услуг

Самая большая доля среди всех комиссий страховых посредников в РФ в прошлом квартале осталась у банков – 40% от общей суммы всех комиссий, на втором месте –... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T18:25+0300

2024-06-24T18:25+0300

2024-06-24T18:25+0300

банки

банковские комиссии

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Самая большая доля среди всех комиссий страховых посредников в РФ в прошлом квартале осталась у банков – 40% от общей суммы всех комиссий, на втором месте – агенты-физлица (25%), сообщила Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) на основе данных Банка России."Самая высокая средняя комиссия по итогам первого квартала 2024 года зафиксирована у кредитных организаций – она составила 40,1%, несмотря на снижение к показателю первого квартала 2023 года (-9 п.п.). Такая динамика связана в основном с сокращением вознаграждений по НС (полисам от несчастного случая – ред.) и страхованию жизни, где банки являются основными посредниками страховщиков. Показатель сборов у этого канала вырос в сравнении с первым кварталом 2023 года в полтора раза и составил 209,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении АПСБ.На втором месте по размеру комиссии оказались агенты-физлица: она составила 25,1% (годом ранее – 16,7%). В первом квартале текущего года через них было собрано 102,9 миллиарда рублей, что на 13,9% больше, чем годом ранее. Их совокупное вознаграждение составило 19,1 миллиарда рублей (годом ранее – 17,7 миллиарда, рост на 7,8%), указывается там же.На третьем месте по размеру комиссии оказались прочие посредники (лизинговые компании, медицинские организации, почтовые отделения, другие страховые компании, туроператоры, операторы финансовых платформ): по итогам квартала она составила 14,1% (годом ранее – 23,5%). Сборы через этот канал составили 49,6 миллиарда рублей, также показав снижение, на 12,9% чем годом ранее. При этом совокупное вознаграждение прочих посредников снизилось значительнее – сразу на 57%, до 10,8 миллиарда рублей.На четвертом месте по показателю размера комиссии оказались страховые агенты-юрлица: она составила 9,2%, прибавив почти 5 п.п. (годом ранее – 4,6%). Сборы через этот канал продаж также показали рост, на 55,6%, до 30,3 миллиарда рублей, указывается там же.Пятое место рейтинга по размеру комиссии среди ключевых каналов продаж заняли автомобильные дилеры, их средняя комиссия составила 7,9% (годом ранее – 3,5%). Этот канал продаж показал также рост сборов, на 56,5%, и составил 17,6 миллиарда рублей. Совокупное вознаграждение дилеров обозначило темп прироста в 1,6 раза, до 6 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20240620/stavki-849315076.html

https://1prime.ru/20240430/komissiya-847769307.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, банковские комиссии, страховые компании, страховые выплаты