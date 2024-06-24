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Цена бензина Аи-95 на бирже в РФ превысила 60 тысяч рублей впервые с апреля

Цена бензина Аи-95 на бирже в РФ превысила 60 тысяч рублей впервые с апреля - 24.06.2024, ПРАЙМ

Цена бензина Аи-95 на бирже в РФ превысила 60 тысяч рублей впервые с апреля

Стоимость бензина марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:37+0300

2024-06-24T14:37+0300

2024-06-24T14:37+0300

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 1,65%, до 60 190 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена на этот товар поднималась выше 60 тысяч рублей за тонну в апреле. В то же время марка Аи-92 в понедельник подешевела на 1,19% — до 51 149 рублей за тонну. За прошлую неделю эти марки прибавили в цене 6,8% и 5,3% соответственно. Цена на летнее дизельное топливо за торговую сессию снизилась на 0,65%, до 59 853 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю оно подешевело на 0,06%. Тонна мазута за понедельник подорожала на 2,03%, до 28 245 рублей, авиакеросина — на 2,23%, до 78 585 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 9,78%, до 21 474 рублей за тонну. Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину — 50 тысяч рублей за тонну.

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россия, биржа, бензин, спбмтсб