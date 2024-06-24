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Инвесторы не находят повода для оптимизма

Инвесторы не находят повода для оптимизма - 24.06.2024, ПРАЙМ

Инвесторы не находят повода для оптимизма

Ослабление рубля обусловило снижение индекса РТС по второй половине торговой сессии в пятницу, на 3,17% до 1115,39 п. Индекс Мосбиржи отступил за день на 0,29%... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T08:40+0300

2024-06-24T08:40+0300

2024-06-24T08:40+0300

мнения аналитиков

рынок акций рф

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Ослабление рубля обусловило снижение индекса РТС по второй половине торговой сессии в пятницу, на 3,17% до 1115,39 п. Индекс Мосбиржи отступил за день на 0,29% до 3114,35 п. По итогам недели снижение показали оба индекса, на 3,16% и 1,94% по индексам Мосбиржи и РТС соответственно. Доходности ОФЗ повысились за неделю на 32-83 б. п. по всей длине кривой от двух до десяти лет, сильнее всего повысилась доходность облигаций на ближнем отрезке кривой.Правительство снизило порог обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 80% до 60%. Такое решение принято с целью стабилизировать курс рубля, который значительно укрепился на фоне сокращения импорта из-за сложностей с трансграничными платежами. Смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки говорит о том, что власти находят неблагоприятным чрезмерное укрепление рубля для экономики страны. Мы полагаем, что если эта мера не окажется эффективной, и рубль продолжит укрепляться, то со стороны властей последуют новые шаги для удержания национальной валюты в равновесном положении. В частности, нельзя исключать, что Банк России может приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ.Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год, которые составят 33,3 рубля на одну акцию каждого типа. Банк продолжает демонстрировать рост показателей и в 2024 году, а прогнозы банка позволяют рассчитывать на дальнейший рост прибыли и, как следствие, на позитивный тренд в дивидендах.Совет ЕС по иностранным делам в понедельник планирует утвердить согласованный 20 июня 14-й пакет антироссийских санкций. Новые ограничения впервые нацелены на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Во-первых, они предполагают запрет на заход танкеров с российской нефтью ("теневого флота") в порты Евросоюза. Во-вторых, будет запрещена перевалка российского СПГ для его реэкспорта из ЕС в другие страны. Глобально для России эти меры не являются неожиданным и не окажут существенных последствий, российский флот уже не заходит в порты ЕС. Что касается перенаправления топлива через порты ЕС в Азию, то с июня по конец октября открыта восточная часть Северного морского пути. С другой стороны, уже действует практика перегрузки СПГ в море, с борта на борт. Тем не менее новости об очередных санкциях, очевидно имеет, негативный окрас, поэтому не исключаем преобладания "медвежьих" настроений на рынке в начале торгов в понедельник.В числе аутсайдеров могут оказаться акции Совкомфлота и НОВАТЭКа. В отношении НОВАТЭКа на прошлой неделе стало также известно, что Wison, китайский партнер газодобывающей компании, который выступает одним из изготовителей модулей для проекта "Арктик СПГ-2" и должен помогать НОВАТЭКу с возведением береговой электростанции для строящегося СПГ-завода, объявил о выходе из проектов в России. По оценкам экспертов, НОВАТЭК еще может успеть получить модули для "Арктик СПГ-2", но с корпусами для энергоблоков ситуация сложнее.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, рынок акций рф