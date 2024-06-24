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Стоимость биткоина впервые с 3 мая опустилась ниже $60 тысяч

Стоимость биткоина впервые с 3 мая опустилась ниже $60 тысяч - 24.06.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина впервые с 3 мая опустилась ниже $60 тысяч

Биткоин дешевеет в понедельник на 6%, его стоимость впервые с начала мая опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T20:53+0300

2024-06-24T20:53+0300

2024-06-24T20:53+0300

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Биткоин дешевеет в понедельник на 6%, его стоимость впервые с начала мая опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.38 мск дешевел на 6,13% за сутки — до 60 229 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 3 мая опускался ниже отметки в 60 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,08% — в среднем до 60 220 долларов. Динамика также приводится за сутки. Криптовалюта подешевела на 7,5% за две предыдущие недели. А с достигнутого в марте исторического рекорда в 73 777 долларов стоимость биткоина упала почти на 19%. "Похоже, что на рынке царят "медвежьи" настроения. Рынку трудно переварить крупные продажи", — цитирует агентство Bloomberg главу Orbit Markets Каролин Маурон (Caroline Mauron).

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рынок криптовалюты, биткоин