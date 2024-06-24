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СМИ: минюсту США рекомендовали выдвинуть уголовные обвинения против Boeing
СМИ: минюсту США рекомендовали выдвинуть уголовные обвинения против Boeing - 24.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: минюсту США рекомендовали выдвинуть уголовные обвинения против Boeing
Прокуроры в США рекомендуют минюсту страны выдвинуть уголовные обвинения в отношении Boeing, так как полагают, что компания нарушила договоренность, которая... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T05:35+0300
2024-06-24T05:35+0300
2024-06-24T05:35+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Прокуроры в США рекомендуют минюсту страны выдвинуть уголовные обвинения в отношении Boeing, так как полагают, что компания нарушила договоренность, которая связана с двумя крушениями лайнеров ее производства в 2018 и 2019 годах, передает агентство Reuters. "Американские прокуроры рекомендуют высокопоставленным чиновникам министерства юстиции выдвинуть уголовные обвинения против Boeing", - говорится в сообщенииМинюст должен решить до 7 июля, будет ли он выдвигать против Boeing обвинения. Как отмечается, в мае чиновники пришли к выводу, что Boeing нарушила соглашение от 2021 года, которое защищало компанию от уголовного преследования по обвинению в сговоре с целью мошенничества при условии пересмотра своих практик и предоставления регулярных отчетов. На данный момент остается неизвестным, какие именно пункты уголовного обвинения рассматривает минюст в отношении Boeing, но источники заявили, что обвинения могут не ограничиться сговором с целью мошенничества. В 2018 году лайнер Boeing 737 Max потерпел крушение в Эфиопии, а в 2019 году - в Индонезии, в двух катастрофах погибли около тысячи человек. Родственники жертв обратились в минюст США с запросом о взыскании с компании суммы в 24,7 миллиарда долларов. После трагедий Boeing признала, что в обоих случаях на борту самолетов имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности, а в 2021 году в рамках иска американского минюста против компании, она согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов, признав обвинения в "сговоре" с целью обмана регуляторных органов о существующих проблемах у своей техники. В соответствии с условиями соглашения, из общей суммы в 2,5 миллиарда долларов, 243,6 миллионов - было штрафом, 1,77 миллиарда - компенсацией авиакомпаниям, 500 миллионов - компенсацией родственникам погибших.
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boeing, сша
СМИ: минюсту США рекомендовали выдвинуть уголовные обвинения против Boeing
Reuters: прокуроры рекомендуют минюсту США выдвинуть уголовные обвинения против Boeing
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Прокуроры в США рекомендуют минюсту страны выдвинуть уголовные обвинения в отношении Boeing, так как полагают, что компания нарушила договоренность, которая связана с двумя крушениями лайнеров ее производства в 2018 и 2019 годах, передает агентство Reuters.
"Американские прокуроры рекомендуют высокопоставленным чиновникам министерства юстиции выдвинуть уголовные обвинения против Boeing", - говорится в сообщении
Минюст должен решить до 7 июля, будет ли он выдвигать против Boeing обвинения.
Сотрудник Boeing сообщил о нарушениях при изготовлении самолетов, пишет СМИ
Как отмечается, в мае чиновники пришли к выводу, что Boeing нарушила соглашение от 2021 года, которое защищало компанию от уголовного преследования по обвинению в сговоре с целью мошенничества при условии пересмотра своих практик и предоставления регулярных отчетов.
На данный момент остается неизвестным, какие именно пункты уголовного обвинения рассматривает минюст в отношении Boeing, но источники заявили, что обвинения могут не ограничиться сговором с целью мошенничества.
В 2018 году лайнер Boeing 737 Max потерпел крушение в Эфиопии, а в 2019 году - в Индонезии, в двух катастрофах погибли около тысячи человек. Родственники жертв обратились в минюст США с запросом о взыскании с компании суммы в 24,7 миллиарда долларов.
После трагедий Boeing признала, что в обоих случаях на борту самолетов имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности, а в 2021 году в рамках иска американского минюста против компании, она согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов, признав обвинения в "сговоре" с целью обмана регуляторных органов о существующих проблемах у своей техники. В соответствии с условиями соглашения, из общей суммы в 2,5 миллиарда долларов, 243,6 миллионов - было штрафом, 1,77 миллиарда - компенсацией авиакомпаниям, 500 миллионов - компенсацией родственникам погибших.