https://1prime.ru/20240624/boeing-849424788.html

СМИ: минюсту США рекомендовали выдвинуть уголовные обвинения против Boeing

СМИ: минюсту США рекомендовали выдвинуть уголовные обвинения против Boeing - 24.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: минюсту США рекомендовали выдвинуть уголовные обвинения против Boeing

Прокуроры в США рекомендуют минюсту страны выдвинуть уголовные обвинения в отношении Boeing, так как полагают, что компания нарушила договоренность, которая... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T05:35+0300

2024-06-24T05:35+0300

2024-06-24T05:35+0300

boeing

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Прокуроры в США рекомендуют минюсту страны выдвинуть уголовные обвинения в отношении Boeing, так как полагают, что компания нарушила договоренность, которая связана с двумя крушениями лайнеров ее производства в 2018 и 2019 годах, передает агентство Reuters. "Американские прокуроры рекомендуют высокопоставленным чиновникам министерства юстиции выдвинуть уголовные обвинения против Boeing", - говорится в сообщенииМинюст должен решить до 7 июля, будет ли он выдвигать против Boeing обвинения. Как отмечается, в мае чиновники пришли к выводу, что Boeing нарушила соглашение от 2021 года, которое защищало компанию от уголовного преследования по обвинению в сговоре с целью мошенничества при условии пересмотра своих практик и предоставления регулярных отчетов. На данный момент остается неизвестным, какие именно пункты уголовного обвинения рассматривает минюст в отношении Boeing, но источники заявили, что обвинения могут не ограничиться сговором с целью мошенничества. В 2018 году лайнер Boeing 737 Max потерпел крушение в Эфиопии, а в 2019 году - в Индонезии, в двух катастрофах погибли около тысячи человек. Родственники жертв обратились в минюст США с запросом о взыскании с компании суммы в 24,7 миллиарда долларов. После трагедий Boeing признала, что в обоих случаях на борту самолетов имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности, а в 2021 году в рамках иска американского минюста против компании, она согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов, признав обвинения в "сговоре" с целью обмана регуляторных органов о существующих проблемах у своей техники. В соответствии с условиями соглашения, из общей суммы в 2,5 миллиарда долларов, 243,6 миллионов - было штрафом, 1,77 миллиарда - компенсацией авиакомпаниям, 500 миллионов - компенсацией родственникам погибших.

https://1prime.ru/20240618/boeing--849274191.html

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boeing, сша