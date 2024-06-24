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Опасность атаки БПЛА объявлена в двух областях России
Опасность атаки БПЛА объявлена в двух областях России - 24.06.2024, ПРАЙМ
Опасность атаки БПЛА объявлена в двух областях России
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T23:56+0300
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — говорится в сообщении.Также опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.23 июня в МО России, средства ПВО перехватили и ликвидировали два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области.
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россия
Опасность атаки БПЛА объявлена в двух областях России
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Воронежской областях
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — говорится в сообщении.
Также опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.
23 июня в МО России, средства ПВО перехватили и ликвидировали два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области.