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Опасность атаки БПЛА объявлена в двух областях России

Опасность атаки БПЛА объявлена в двух областях России - 24.06.2024, ПРАЙМ

Опасность атаки БПЛА объявлена в двух областях России

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T23:56+0300

2024-06-24T23:56+0300

2024-06-24T23:56+0300

вооружения

россия

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — говорится в сообщении.Также опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.23 июня в МО России, средства ПВО перехватили и ликвидировали два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области.

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