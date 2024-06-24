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Главу района в Дагестана исключили из ЕР за участие его сыновей в терактах
Главу района в Дагестана исключили из ЕР за участие его сыновей в терактах - 24.06.2024, ПРАЙМ
Главу района в Дагестана исключили из ЕР за участие его сыновей в терактах
Главу Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключили из "Единой России" за дискредитирующие действия, сообщает региональное отделении партии. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T05:44+0300
2024-06-24T05:44+0300
2024-06-24T05:45+0300
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Главу Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключили из "Единой России" за дискредитирующие действия, сообщает региональное отделении партии.Как ранее сообщал источник РИА Новости, сыновья чиновника участвовали в терактах в Дербенте и Махачкале, которые произошли в воскресенье. "Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии. Решение принято в соответствии с уставом – за дискредитирующие "Единую Россию" действия", - информирует региональное отделение ЕР. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Дагестана проинформировал, что Магомед Омаров задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным сотрудников силовых ведомств, были участниками терактов. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". В результате погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.
https://1prime.ru/20240623/sergokala-849423322.html
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единая россия, терроризм
Происшествия, Единая Россия, терроризм
Главу района в Дагестана исключили из ЕР за участие его сыновей в терактах
Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из ЕР за участие его сыновей в терактах
МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Главу Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключили из "Единой России" за дискредитирующие действия, сообщает региональное отделении партии.
Как ранее сообщал источник РИА Новости, сыновья чиновника участвовали в терактах в Дербенте и Махачкале, которые произошли в воскресенье.
"Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии. Решение принято в соответствии с уставом – за дискредитирующие "Единую Россию" действия", - информирует региональное отделение ЕР.
В селе Сергокала в Дагестане обстреляли машину полиции, ранен сотрудник
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Дагестана проинформировал, что Магомед Омаров задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным сотрудников силовых ведомств, были участниками терактов.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". В результате погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.