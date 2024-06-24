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Омаров знал о радикальных взглядах сыновей, сообщает RT

Омаров знал о радикальных взглядах сыновей, сообщает RT - 24.06.2024, ПРАЙМ

Омаров знал о радикальных взглядах сыновей, сообщает RT

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров знал о радикальных взглядах своих сыновей, но покрывал их. Об этом сообщает RT, сославшись на источник. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T13:51+0300

2024-06-24T13:51+0300

2024-06-24T13:51+0300

происшествия

терроризм

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров знал о радикальных взглядах своих сыновей, но покрывал их. Об этом сообщает RT, сославшись на источник.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным силовиков, два сына Омарова были участниками терактов в Дагестане. Ранее агентству РИА Новости рассказали, что главу района 23 июня задержали о доставили на допрос."Источник RT заявил, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров знал о террористических и экстремистских взглядах своих сыновей Османа и Адиля, но покрывал их. Как уточнил собеседник, Омаров знал, что сыновья придерживаются взглядов "Аль-Каиды*", и не сообщил об этом в ФСБ республики", - сказано в материалах.RT добавляет, что база ячейки ваххабитов могла быть в мечети села Сергокала, поэтому местного имама проверяют на связи с террористами.Кроме того, как рассказал агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах, ликвидированный в ходе КТО экс-председатель отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе республики Али Закаригаев был племянником Омарова.СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.Позднее 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.* Запрещенная в России террористическая организация

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