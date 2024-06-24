https://1prime.ru/20240624/demografiya-849434782.html
Запасные дети кончились. Назван фактор, снижающий готовность воевать
Запасные дети кончились. Назван фактор, снижающий готовность воевать - 24.06.2024, ПРАЙМ
Запасные дети кончились. Назван фактор, снижающий готовность воевать
Мир живет в постгероическую эпоху, то есть эпоху, когда общества не готовы жертвовать своими гражданами ради военных побед, пишет американский исследователь... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:26+0300
2024-06-24T12:26+0300
2024-06-24T12:26+0300
демография
европа
китай
иран
нато
израиль
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мир живет в постгероическую эпоху, то есть эпоху, когда общества не готовы жертвовать своими гражданами ради военных побед, пишет американский исследователь Эдвард Люттвак для издания UnHerd.То есть, как поясняется, никто не готов воевать, включая НАТО. Автор связывает этот феномен с демографией — “запасные” дети кончились.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Люттвака, постгероическая война возникает из-за снижения терпимости к военным жертвам. Феномен постгероических настроений наблюдается не только в богатых демократиях. Советский Союз также столкнулся с постгероическими настроениями, покидая Афганистан.В нынешнюю эпоху новые постгероические правила ограничивают помощь натовскими войсками, отмечает автор.Терпимость к жертвам снижается из-за уменьшения численности "лишних" детей мужского пола — если раньше нормой было три и более ребенка мужского пола в семье, то сейчас средняя рождаемость в Европе снижается, что приводит к уменьшению "запасных" детей.Это справедливо и для Китая, который имеет очень низкий показатель рождаемости на одну женщину — 1,1. Иран также переживает кризис низкой рождаемости — 1,7, поэтому Тегеран вооружает, обучает и финансирует арабских ополченцев для защиты своего личного состава.Таким образом, демография играет важную роль в реакции режима на потери.В то же время Израиль имеет высокую рождаемость, что позволяет ему реализовывать военные планы, несмотря на боевые потери.Это говорит о том, что для Запада возникают вопросы о необходимости содержания армий, которые никогда не будут сражаться, отмечает автор.Таким образом, делает он вывод, европейские военные институты фактически участвуют в общем сговоре, поддерживая иллюзию боеспособности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240617/molodezh-849252547.html
европа
китай
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демография, европа, китай, иран, нато, израиль
демография, ЕВРОПА, КИТАЙ, ИРАН, НАТО, ИЗРАИЛЬ
Запасные дети кончились. Назван фактор, снижающий готовность воевать
UnHerd: из-за демографии никто сейчас не готов воевать, включая НАТО
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мир живет в постгероическую эпоху, то есть эпоху, когда общества не готовы жертвовать своими гражданами ради военных побед, пишет американский исследователь Эдвард Люттвак для издания UnHerd.
То есть, как поясняется, никто не готов воевать, включая НАТО. Автор связывает этот феномен с демографией — “запасные” дети кончились.
По словам Люттвака, постгероическая война возникает из-за снижения терпимости к военным жертвам. Феномен постгероических настроений наблюдается не только в богатых демократиях. Советский Союз также столкнулся с постгероическими настроениями, покидая Афганистан.
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В нынешнюю эпоху новые постгероические правила ограничивают помощь натовскими войсками, отмечает автор.
Терпимость к жертвам снижается из-за уменьшения численности "лишних" детей мужского пола — если раньше нормой было три и более ребенка мужского пола в семье, то сейчас средняя рождаемость в Европе снижается, что приводит к уменьшению "запасных" детей.
Это справедливо и для Китая, который имеет очень низкий показатель рождаемости на одну женщину — 1,1. Иран также переживает кризис низкой рождаемости — 1,7, поэтому Тегеран вооружает, обучает и финансирует арабских ополченцев для защиты своего личного состава.
Таким образом, демография играет важную роль в реакции режима на потери.
В то же время Израиль имеет высокую рождаемость, что позволяет ему реализовывать военные планы, несмотря на боевые потери.
Это говорит о том, что для Запада возникают вопросы о необходимости содержания армий, которые никогда не будут сражаться, отмечает автор.
Таким образом, делает он вывод, европейские военные институты фактически участвуют в общем сговоре, поддерживая иллюзию боеспособности.