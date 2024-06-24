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В Кремле ответили, может ли Россия вернуться к ситуации 90-х на Кавказе - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили, может ли Россия вернуться к ситуации 90-х на Кавказе
В Кремле ответили, может ли Россия вернуться к ситуации 90-х на Кавказе - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили, может ли Россия вернуться к ситуации 90-х на Кавказе
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне событий в Дагестане заявил, что не считает возможным повторение девяностых. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:43+0300
2024-06-24T12:45+0300
кремль
дмитрий песков
крым
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне событий в Дагестане заявил, что не считает возможным повторение девяностых."Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано. И подобные преступные террористические проявления не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане", - ответил Песков. Седьмого августа 1999 года сотни боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Выбить их удалось только осенью, а после этого Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Двадцать третьего июня ракетами ATACMS обстреляли Севастополь. Пострадали более 150 человек, в основном отдыхавших на пляже, более восьми десятков попали в больницы с ранами. Погибли четверо, двое из них - дети. В тот же день в Дербенте и Махачкале боевики напали на два православных храма и синагогу. Погибли пятнадцать полицейских и также четверо гражданских.
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кремль, дмитрий песков, крым, ракеты atacms
Кремль, Дмитрий Песков, КРЫМ, ракеты ATACMS
12:43 24.06.2024 (обновлено: 12:45 24.06.2024)
 
В Кремле ответили, может ли Россия вернуться к ситуации 90-х на Кавказе

Песков: Россия изменилась и консолидировалась, повторение 90-х маловероятно

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода России. Дербент
Города России. Дербент - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне событий в Дагестане заявил, что не считает возможным повторение девяностых.
"Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано. И подобные преступные террористические проявления не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане", - ответил Песков.
Седьмого августа 1999 года сотни боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Выбить их удалось только осенью, а после этого Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.
Двадцать третьего июня ракетами ATACMS обстреляли Севастополь. Пострадали более 150 человек, в основном отдыхавших на пляже, более восьми десятков попали в больницы с ранами. Погибли четверо, двое из них - дети. В тот же день в Дербенте и Махачкале боевики напали на два православных храма и синагогу. Погибли пятнадцать полицейских и также четверо гражданских.
 
КремльДмитрий ПесковКРЫМракеты ATACMS
 
 
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