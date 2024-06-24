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Золото подорожало, в центре внимания – данные США по инфляции

Золото подорожало, в центре внимания – данные США по инфляции - 24.06.2024, ПРАЙМ

Золото подорожало, в центре внимания – данные США по инфляции

Цены на золото повысились в понедельник, а доходность казначейских облигаций США снизилась. Инвесторы ждут выхода ключевых данных США по инфляции, а также... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T11:42+0300

2024-06-24T11:42+0300

2024-06-24T11:42+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Цены на золото повысились в понедельник, а доходность казначейских облигаций США снизилась. Инвесторы ждут выхода ключевых данных США по инфляции, а также выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут пролить свет на сроки начала снижения процентных ставок.По состоянию на 03.33 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,2%, до 2325,53 доллара за унцию. В пятницу они опустились более чем на 1%. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,3%, до 2338,10 доллара.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась, и это сделало золото более привлекательным для инвесторов."В пятницу мы наблюдали довольно сильные распродажи из-за укрепления доллара. Золото пострадало из-за этого в определенной степени, хотя рынки склоняются к двум снижениям ставок в этом году", - сказал Кайл Родда, аналитик финансовых рынков Capital.com.Активность в деловых кругах США в июне достигла 26-месячного максимума на фоне восстановления занятости, и это подтолкнуло доллар к самому высокому уровню почти за восемь недель. Укрепление доллара делает золото менее доступным для держателей иных валют.Трейдеры ожидают выхода базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) США в пятницу. Он является наиболее предпочитаемым ФРС индикатором инфляции и может прояснить сроки и масштабы будущего смягчения политики."Если индекс PCE продолжит сигнализировать о снижении инфляции, то это, вероятно, подтвердит наличие у ФРС возможности для снижения ставок два раза в этом году. И если это произойдет, то это будет весьма позитивным фактором для золота", - добавил Родда.Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.На этой неделе должны состояться выступления как минимум пяти представителей ФРС, в том числе главы ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли и управляющих ФРС Лизы Кук и Мишель Боуман.Спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 29,59 доллара за унцию. Платина торговалась без изменений, по 992,45 доллара, а палладий – с повышением на 0,5%, по 953,46 доллара.

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рынки, рынок драгметаллов