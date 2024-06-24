Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает, в центре внимания – данные по инфляции в США - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240624/dragmetally-849448280.html
Золото дорожает, в центре внимания – данные по инфляции в США
Золото дорожает, в центре внимания – данные по инфляции в США - 24.06.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает, в центре внимания – данные по инфляции в США
Цены на золото выросли в понедельник на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, в то время как инвесторы ожидали данных по инфляции, которые должны | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:38+0300
2024-06-24T16:38+0300
рынки
рынок драгметаллов
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75755/30/757553037_0:0:400:225_1920x0_80_0_0_391c7bc03e7349693ec1ec155e3cbe4b.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Цены на золото выросли в понедельник на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, в то время как инвесторы ожидали данных по инфляции, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе и могут повлиять на траекторию движения процентных ставок Федеральной резервной системы.К 11.52 по Гринвичу золото на рынке спот подорожало на 0,3% до 2327,58 доллара за унцию после падения на 1% в пятницу из-за укрепления доллара. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,4% до 2340 долларов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась."В центре внимания остаются поступающие экономические данные из США и возможность мягкой посадки экономики, которая позволит ФРС снизить процентные ставки, – сказал аналитик UBS Джованни Стауново. – Мы по-прежнему ожидаем поддержки для золота, цены на которое нацелятся на уровень 2600 долларов в конце года".Данные по расходам на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС показатель инфляции, должны выйти в пятницу. На этой неделе выступят по меньшей мере пять чиновников ФРС, включая президента ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли, а также управляющих ФРС Лизу Кук и Мишель Боуман.В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 66%, согласно инструменту CME FedWatch.Данные, опубликованные в пятницу, показали, что деловая активность в США в июне выросла до 26-месячного максимума, но ценовое давление значительно ослабло.Что касается геополитики, в воскресенье восемь палестинцев были убиты в результате израильского авиаудара по учебному заведению вблизи города Газа.Спот-цены на серебро выросли на 0,5% до 29,66 доллара за унцию, а платина подорожала примерно на 1%, до 1002,60 доллара.Палладий подорожал на 4,1% до 987,56 доллара. На предыдущей сессии цены достигли месячного максимума и ненадолго поднялись выше ключевого уровня 1000 долларов за тройскую унцию в ходе волатильных торгов, поскольку некоторые инвесторы закрыли свои короткие позиции, а ближайшие физические поставки были ограниченными.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75755/30/757553037_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_728661afeb112a808a7a5e6f9e4f0980.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
16:38 24.06.2024
 

Золото дорожает, в центре внимания – данные по инфляции в США

Золото продолжает дешеветь на слабой статистике из еврозоны и США
Золото продолжает дешеветь на слабой статистике из еврозоны и США
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Цены на золото выросли в понедельник на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, в то время как инвесторы ожидали данных по инфляции, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе и могут повлиять на траекторию движения процентных ставок Федеральной резервной системы.
К 11.52 по Гринвичу золото на рынке спот подорожало на 0,3% до 2327,58 доллара за унцию после падения на 1% в пятницу из-за укрепления доллара. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,4% до 2340 долларов.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась.
"В центре внимания остаются поступающие экономические данные из США и возможность мягкой посадки экономики, которая позволит ФРС снизить процентные ставки, – сказал аналитик UBS Джованни Стауново. – Мы по-прежнему ожидаем поддержки для золота, цены на которое нацелятся на уровень 2600 долларов в конце года".
Данные по расходам на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС показатель инфляции, должны выйти в пятницу. На этой неделе выступят по меньшей мере пять чиновников ФРС, включая президента ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли, а также управляющих ФРС Лизу Кук и Мишель Боуман.
В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 66%, согласно инструменту CME FedWatch.
Данные, опубликованные в пятницу, показали, что деловая активность в США в июне выросла до 26-месячного максимума, но ценовое давление значительно ослабло.
Что касается геополитики, в воскресенье восемь палестинцев были убиты в результате израильского авиаудара по учебному заведению вблизи города Газа.
Спот-цены на серебро выросли на 0,5% до 29,66 доллара за унцию, а платина подорожала примерно на 1%, до 1002,60 доллара.
Палладий подорожал на 4,1% до 987,56 доллара. На предыдущей сессии цены достигли месячного максимума и ненадолго поднялись выше ключевого уровня 1000 долларов за тройскую унцию в ходе волатильных торгов, поскольку некоторые инвесторы закрыли свои короткие позиции, а ближайшие физические поставки были ограниченными.
 
Рынкирынок драгметаллов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала