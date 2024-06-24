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Золото дорожает, в центре внимания – данные по инфляции в США

Золото дорожает, в центре внимания – данные по инфляции в США - 24.06.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает, в центре внимания – данные по инфляции в США

Цены на золото выросли в понедельник на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, в то время как инвесторы ожидали данных по инфляции, которые должны | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:38+0300

2024-06-24T16:38+0300

2024-06-24T16:38+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Цены на золото выросли в понедельник на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, в то время как инвесторы ожидали данных по инфляции, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе и могут повлиять на траекторию движения процентных ставок Федеральной резервной системы.К 11.52 по Гринвичу золото на рынке спот подорожало на 0,3% до 2327,58 доллара за унцию после падения на 1% в пятницу из-за укрепления доллара. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,4% до 2340 долларов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась."В центре внимания остаются поступающие экономические данные из США и возможность мягкой посадки экономики, которая позволит ФРС снизить процентные ставки, – сказал аналитик UBS Джованни Стауново. – Мы по-прежнему ожидаем поддержки для золота, цены на которое нацелятся на уровень 2600 долларов в конце года".Данные по расходам на личное потребление (PCE), предпочитаемый ФРС показатель инфляции, должны выйти в пятницу. На этой неделе выступят по меньшей мере пять чиновников ФРС, включая президента ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли, а также управляющих ФРС Лизу Кук и Мишель Боуман.В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 66%, согласно инструменту CME FedWatch.Данные, опубликованные в пятницу, показали, что деловая активность в США в июне выросла до 26-месячного максимума, но ценовое давление значительно ослабло.Что касается геополитики, в воскресенье восемь палестинцев были убиты в результате израильского авиаудара по учебному заведению вблизи города Газа.Спот-цены на серебро выросли на 0,5% до 29,66 доллара за унцию, а платина подорожала примерно на 1%, до 1002,60 доллара.Палладий подорожал на 4,1% до 987,56 доллара. На предыдущей сессии цены достигли месячного максимума и ненадолго поднялись выше ключевого уровня 1000 долларов за тройскую унцию в ходе волатильных торгов, поскольку некоторые инвесторы закрыли свои короткие позиции, а ближайшие физические поставки были ограниченными.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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