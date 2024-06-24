https://1prime.ru/20240624/dron-849435795.html

Песков переадресовал вопрос о дронах-разведчиках в Крыму Минобороны

Песков переадресовал вопрос о дронах-разведчиках в Крыму Минобороны - 24.06.2024, ПРАЙМ

Песков переадресовал вопрос о дронах-разведчиках в Крыму Минобороны

Вопрос о том, можно ли считать удары Вооруженных сил Украины по Севастополю и Крыму чертой, после которой ВС России разрешат уничтожать американские... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T12:44+0300

2024-06-24T12:44+0300

2024-06-24T12:44+0300

происшествия

минобороны рф

всу

севастополь

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Вопрос о том, можно ли считать удары Вооруженных сил Украины по Севастополю и Крыму чертой, после которой ВС России разрешат уничтожать американские БПЛА-разведчики, следует задать Министерству обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Этот вопрос уже связан с ходом специальной военной операции, его нужно адресовать Министерству обороны", - сказал он.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.В результате атаки ВСУ пострадал 151 человек, среди них есть дети, два взрослых и два ребенка погибли.

https://1prime.ru/20240623/minoborony-849420060.html

севастополь

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минобороны рф, всу, севастополь, дмитрий песков