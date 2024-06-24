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Брюссель ввел санкции против гражданина страны ЕС "из-за России" - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Брюссель ввел санкции против гражданина страны ЕС "из-за России"
Брюссель ввел санкции против гражданина страны ЕС "из-за России" - 24.06.2024, ПРАЙМ
Брюссель ввел санкции против гражданина страны ЕС "из-за России"
Брюссель ввел санкции против гражданина Латвии и Израиля Марка Блатта, обвинив его в поставках комплектующих для российского военно-промышленного комплекса. Об... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T14:09+0300
2024-06-24T14:09+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Брюссель ввел санкции против гражданина Латвии и Израиля Марка Блатта, обвинив его в поставках комплектующих для российского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в распространенном документе ЕС. 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.Как говорится в документе, Марк Блатт обозначен в списке санкций как исполнительный директор компании Texel F.C.G. Technology Limited. Как отмечается в мотивоционной части, его компания якобы поставляла комплектующие российским "ЮНИТЕК" и "ЛИНКОС", которые внедрялись в военное оборудование.
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впк, санкции против рф, ес
ВПК, санкции против РФ, ЕС
14:09 24.06.2024
 
Брюссель ввел санкции против гражданина страны ЕС "из-за России"

ЕС ввел санкции против гражданина Израиля и Латвии Блатта за "поставки" ВПК России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Брюссель ввел санкции против гражданина Латвии и Израиля Марка Блатта, обвинив его в поставках комплектующих для российского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в распространенном документе ЕС.
24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
Как говорится в документе, Марк Блатт обозначен в списке санкций как исполнительный директор компании Texel F.C.G. Technology Limited. Как отмечается в мотивоционной части, его компания якобы поставляла комплектующие российским "ЮНИТЕК" и "ЛИНКОС", которые внедрялись в военное оборудование.
 
ВПКсанкции против РФЕС
 
 
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