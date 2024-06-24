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Евросоюз начнет работу над 15-м пакетом антироссийских санкций

Евросоюз начнет работу над 15-м пакетом антироссийских санкций - 24.06.2024, ПРАЙМ

Евросоюз начнет работу над 15-м пакетом антироссийских санкций

Государства-члены Евросоюза планируют начать работу на 15-ым пакетом антироссийских рестрикций, рассказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T10:05+0300

2024-06-24T10:05+0300

2024-06-24T10:05+0300

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Государства-члены Евросоюза планируют начать работу на 15-ым пакетом антироссийских рестрикций, рассказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. "Я рада 14-му пакету санкций, конечно, его обсуждение заняло много времени… Работа над следующим пакетом начнется немедленно", - сказала она журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на официальном портале Еврокомиссии.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.

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