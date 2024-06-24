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Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России
Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России - 24.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России
Государства Европейского союза утвердили новый 14-ый пакет антироссийских рестрикций, следует из заявлении Совета ЕС, принятого в ходе заседания глав МИД стран... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T10:42+0300
2024-06-24T10:42+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Государства Европейского союза утвердили новый 14-ый пакет антироссийских рестрикций, следует из заявлении Совета ЕС, принятого в ходе заседания глав МИД стран блока в Люксембурге."Совет ЕС сегодня утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных санкций... Эти меры нацелены на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и усложнение обхода санкций Евросоюза", - сообщается в материале. Отмечается, что под новые санкции попали 116 российских физлиц и организаций. Кроме того, уточняется, что в санкционный список включены компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России.Также ожидается, что список фигурантов персональных рестрикций появится позднее в после официальной публикации нового санкционного пакета.В свою очередь, Совет Европейского союза обязал европейские компании отслеживать возможные нарушения российских санкций со стороны их "дочек".Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.
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россия, ес, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Государства Европейского союза утвердили новый 14-ый пакет антироссийских рестрикций, следует из заявлении Совета ЕС, принятого в ходе заседания глав МИД стран блока в Люксембурге.
"Совет ЕС сегодня утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных санкций... Эти меры нацелены на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и усложнение обхода санкций Евросоюза", - сообщается в материале.
Отмечается, что под новые санкции попали 116 российских физлиц и организаций.
Кроме того, уточняется, что в санкционный список включены компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России.
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Также ожидается, что список фигурантов персональных рестрикций появится позднее в после официальной публикации нового санкционного пакета.
В свою очередь, Совет Европейского союза обязал европейские компании отслеживать возможные нарушения российских санкций со стороны их "дочек".
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.