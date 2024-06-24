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Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС

Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ

Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС

Евросоюз 24 июня наложил санкции на шесть фигурантов, в том числе четырех россиян, за якобы кибератаки на блока и его стран, говорится в официальном документе... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T13:04+0300

2024-06-24T13:04+0300

2024-06-24T13:04+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Евросоюз 24 июня наложил санкции на шесть фигурантов, в том числе четырех россиян, за якобы кибератаки на блока и его стран, говорится в официальном документе ЕС. Также рестрикции были наложены на двух человек, которые имеют украинские паспорта.Отмечается, что санкции, которые предполагают запрет на поездки в европейский блок и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".Ранее сообщалось, что под новые санкции ЕС попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России. Кроме того, санкционный список распространился на российский "тенефой флот".

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россия, ес, санкции против рф