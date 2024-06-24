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Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС
Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ
Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС
Евросоюз 24 июня наложил санкции на шесть фигурантов, в том числе четырех россиян, за якобы кибератаки на блока и его стран, говорится в официальном документе... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:04+0300
2024-06-24T13:04+0300
россия
ес
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Евросоюз 24 июня наложил санкции на шесть фигурантов, в том числе четырех россиян, за якобы кибератаки на блока и его стран, говорится в официальном документе ЕС. Также рестрикции были наложены на двух человек, которые имеют украинские паспорта.Отмечается, что санкции, которые предполагают запрет на поездки в европейский блок и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".Ранее сообщалось, что под новые санкции ЕС попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России. Кроме того, санкционный список распространился на российский "тенефой флот".
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россия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
13:04 24.06.2024
 
Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС

ЕС ввел санкции против шести человек, включая россиян за якобы кибератаки против

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Евросоюз 24 июня наложил санкции на шесть фигурантов, в том числе четырех россиян, за якобы кибератаки на блока и его стран, говорится в официальном документе ЕС.
Также рестрикции были наложены на двух человек, которые имеют украинские паспорта.
Отмечается, что санкции, которые предполагают запрет на поездки в европейский блок и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".
Ранее сообщалось, что под новые санкции ЕС попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России. Кроме того, санкционный список распространился на российский "тенефой флот".
 
РОССИЯЕСсанкции против РФ
 
 
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