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Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС
Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ
Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС
Евросоюз 24 июня наложил санкции на шесть фигурантов, в том числе четырех россиян, за якобы кибератаки на блока и его стран, говорится в официальном документе... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:04+0300
2024-06-24T13:04+0300
2024-06-24T13:04+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Евросоюз 24 июня наложил санкции на шесть фигурантов, в том числе четырех россиян, за якобы кибератаки на блока и его стран, говорится в официальном документе ЕС. Также рестрикции были наложены на двух человек, которые имеют украинские паспорта.Отмечается, что санкции, которые предполагают запрет на поездки в европейский блок и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".Ранее сообщалось, что под новые санкции ЕС попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России. Кроме того, санкционный список распространился на российский "тенефой флот".
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россия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
Четверо россиян попали под санкции за якобы кибератаки против ЕС
ЕС ввел санкции против шести человек, включая россиян за якобы кибератаки против
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Евросоюз 24 июня наложил санкции на шесть фигурантов, в том числе четырех россиян, за якобы кибератаки на блока и его стран, говорится в официальном документе ЕС.
Также рестрикции были наложены на двух человек, которые имеют украинские паспорта.
Отмечается, что санкции, которые предполагают запрет на поездки в европейский блок и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".
Ранее сообщалось, что под новые санкции ЕС попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России. Кроме того, санкционный список распространился на российский "тенефой флот".