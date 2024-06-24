https://1prime.ru/20240624/evrosoyuz-849442734.html
ЕС 25 июня запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве
ЕС 25 июня запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве - 24.06.2024, ПРАЙМ
ЕС 25 июня запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве
ЕС во вторник официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, сообщил журналистам в Брюсселе европейский высокопоставленный... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T14:58+0300
2024-06-24T14:58+0300
2024-06-24T14:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. ЕС во вторник официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, сообщил журналистам в Брюсселе европейский высокопоставленный источник. "Во вторник в рамках Совета по общим делам пройдет официальный запуск переговоров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан. Стороны обменяются мнением и позициями… Как правило, первые переговоры по существу начинаются позднее", — сказал источник.Отмечается, что подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, "как правило", занимает около года, однако в отношении Украины и Молдавии срок может быть сокращен.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
https://1prime.ru/20240624/ukraina-849439398.html
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Политика, РОССИЯ, вступление в ЕС, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ
ЕС 25 июня запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве
ЕС 25 июня только запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. ЕС во вторник официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, сообщил журналистам в Брюсселе европейский высокопоставленный источник.
"Во вторник в рамках Совета по общим делам пройдет официальный запуск переговоров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан. Стороны обменяются мнением и позициями… Как правило, первые переговоры по существу начинаются позднее", — сказал источник.
Отмечается, что подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, "как правило", занимает около года, однако в отношении Украины и Молдавии срок может быть сокращен.
Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
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