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FT: ЕС нашел лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Украины

FT: ЕС нашел лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Украины - 24.06.2024, ПРАЙМ

FT: ЕС нашел лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Украины

В Евросоюзе нашли способ обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины на полученный от заблокированных российских активов доход, пишет издание Financial... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T09:20+0300

2024-06-24T09:20+0300

2024-06-24T09:46+0300

россия

ес

венгрия

украина

замороженные российские активы

вооружения

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В Евросоюзе нашли способ обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины на полученный от заблокированных российских активов доход, пишет издание Financial Times, привододя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля."ЕС нашел юридический обходной путь, чтобы преодолеть вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", - сообщает газета. Как рассказали знакомые с ситуацией источники, найденного европейскими властями способа обхода возражений Венгрии также может быть достаточно для выделения Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов от государств G7.Однако, как уточняет газета, Будапешт все равно будет пытаться блокировать рестрикции Брюсселя, которые и обеспечивают заморозку российских активов.Как рассказал Боррель, ЕС предложил Венгрии соглашение, подобное тому, которое страна достигла с НАТО. В соответствии с ним она может в индивидуальном порядке не принимать участие в инициативах ЕС по поддержке Украины в обмен на неналожение вето на подобные инициативы ЕС, однако венгерские власти отказались.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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венгрия

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россия, ес, венгрия, украина, замороженные российские активы