https://1prime.ru/20240624/finlyandiya-849456784.html

В Финляндии раскрыли дату начала изъятия принадлежащей россиянам арены

В Финляндии раскрыли дату начала изъятия принадлежащей россиянам арены - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Финляндии раскрыли дату начала изъятия принадлежащей россиянам арены

Власти Финляндии приступят к процедуре экспроприации принадлежащей россиянам концертно-спортивной арены Helsinki Hall после 30 июня, когда истечет срок... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T19:57+0300

2024-06-24T19:57+0300

2024-06-24T19:58+0300

экономика

финляндия

арена helsinki hall

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Власти Финляндии приступят к процедуре экспроприации принадлежащей россиянам концертно-спортивной арены Helsinki Hall после 30 июня, когда истечет срок добровольной продажи арены, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Как ранее утверждали финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. "Сделка должна быть завершена до 30 июня… Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества", — написала она в соцсети X. По ее словам, МИД и министерство юстиции подготовит для этого соответствующий закон. Валтонен отметила, что министерство иностранных дел не получало никаких документов, подтверждающих продажу акций.Ранее газета Helsingin Sanomat сообщала, что в декабре 2023 года стало известно о возможности продажи арены в соответствии со статьёй, которая была принята вместе с 12-м пакетом санкций ЕС в отношении России.Helsinki Hall — крупная спортивная арена и концертная площадка в Хельсинки. Для продажи арены российскими владельцами, находящимися под санкциями, требуется разрешение финского МИД и Управления судебных приставов, а также властей США. В конце мая изменилось санкционное законодательство, и вопрос был передан на общее решение ЕС.

https://1prime.ru/20240620/finlyandiya-849345771.html

финляндия

арена helsinki hall

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финляндия, арена helsinki hall