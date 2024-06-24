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Задержаны совладельцы инвестгруппы "Русские фонды", пишет СМИ
Задержаны совладельцы инвестгруппы "Русские фонды", пишет СМИ - 24.06.2024, ПРАЙМ
Задержаны совладельцы инвестгруппы "Русские фонды", пишет СМИ
В уголовном деле экс-президента АФК "Система" Евгения Новицкого появились новые фигуранты: московская полиция задержала совладельцев инвестиционной группы... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T07:16+0300
2024-06-24T07:16+0300
2024-06-24T07:16+0300
криминал
афк "система"
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В уголовном деле экс-президента АФК "Система" Евгения Новицкого появились новые фигуранты: московская полиция задержала совладельцев инвестиционной группы "Русские фонды" Сергея Васильева и Константина Бейрита, пишет "Коммерсант".Бизнесмены подозреваются в сговоре с Новицким при продаже ему НПФ "Первый национальный пенсионный фонд", из которого было похищено 3 миллиарда рублей. Общая сумма похищенного оценивается в 8,857 миллиарда рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramФигурантам инкриминируются хищения у шести негосударственных пенсионных фондов в 2018-2019 годах.Следствие подозревает всех троих бизнесменов в причастности к мошенничеству в особо крупных размерах.По данным источников, в уголовном деле есть аналогичные эпизоды, связанные с выводом денежных средств из пяти негосударственных пенсионных фондов.Группа "Русские фонды" специализируется на приобретении проблемных активов и имеет портфель различных компаний.
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криминал, афк "система"
Задержаны совладельцы инвестгруппы "Русские фонды", пишет СМИ
"Коммерсант": задержаны совладельцы "Русских фондов" Васильев и Бейрит
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ.
В уголовном деле экс-президента АФК "Система" Евгения Новицкого появились новые фигуранты: московская полиция задержала совладельцев инвестиционной группы "Русские фонды" Сергея Васильева и Константина Бейрита, пишет "Коммерсант"
.
Бизнесмены подозреваются в сговоре с Новицким при продаже ему НПФ "Первый национальный пенсионный фонд", из которого было похищено 3 миллиарда рублей. Общая сумма похищенного оценивается в 8,857 миллиарда рублей.
Фигурантам инкриминируются хищения у шести негосударственных пенсионных фондов в 2018-2019 годах.
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Следствие подозревает всех троих бизнесменов в причастности к мошенничеству в особо крупных размерах.
По данным источников, в уголовном деле есть аналогичные эпизоды, связанные с выводом денежных средств из пяти негосударственных пенсионных фондов.
Группа "Русские фонды" специализируется на приобретении проблемных активов и имеет портфель различных компаний.