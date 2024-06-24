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Котировки на европейском рынке газа в понедельник остаются стабильными

Котировки на европейском рынке газа в понедельник остаются стабильными - 24.06.2024, ПРАЙМ

Котировки на европейском рынке газа в понедельник остаются стабильными

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в понедельник преимущественно оставались без изменений на фоне высокого предложения, активной... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:17+0300

2024-06-24T14:17+0300

2024-06-24T14:17+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в понедельник преимущественно оставались без изменений на фоне высокого предложения, активной генерации солнечной энергии и сдержанного спроса.По состоянию на 08.45 по Гринвичу контракты на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце колебались около флэтовой линии, на 33,95 евро за мегаватт-час, или 10,60 доллара за млн БТЕ, согласно данным LSEG. Сентябрьские фьючерсы снизились на 0,17 евро, до 35,28 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракты с поставкой в следующем месяце упали на 0,40 пенса, до 78,80 пенса за терм.Генерация ветряной энергии будет слабой до конца недели, согласно прогнозам, а затем начнет восстанавливаться. Более жаркая погода на северо-западе Европы является аргументом в пользу увеличения потребности в кондиционировании помещений, но выработка солнечной энергии довольно высока, и это может помочь удовлетворить спрос.Что касается предложения, то импорт природного газа из Норвегии может вырасти на 8 млн кубических метров в день после завершения ремонтно-технических работ на объекте Gina Krog. В воскресенье компания Equinor объявила о незапланированной приостановке СПГ-завода Hammerfest мощностью около 6,5 млрд кубических метров в год, однако работа объекта должна быть восстановлена в понедельник вечером."Это, вероятно, объясняет сдержанную реакцию котировок, которые продолжили немного ослабевать", - пишут аналитики Engie EnergyScan.В Австралии производство СПГ и природного газа на проекте Wheatstone, оператором которого является компания Chevron, восстановлено в полной мере. Он поставляет газ на некоторые рынки в Азии, а значит, конкуренция за поставки СПГ между Европой и Азии не будет усугубляться.Углеродные кредиты снизились в цене на 0,58 евро, до 67,55 евро за тонну.

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рынки, мировой рынок газа