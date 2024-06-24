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Фьючерсы на газ в США снизились до двухнедельного минимума

Фьючерсы на газ в США снизились до двухнедельного минимума - 24.06.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на газ в США снизились до двухнедельного минимума

Фьючерсы на природный газ в США в понедельник подешевели примерно на 1% до двухнедельного минимума на фоне медленного роста добычи и прогнозов менее жаркой... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T17:35+0300

2024-06-24T17:35+0300

2024-06-24T17:35+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в понедельник подешевели примерно на 1% до двухнедельного минимума на фоне медленного роста добычи и прогнозов менее жаркой погоды и более низкого, чем ожидалось ранее, спроса на следующей неделе.Котировки опускаются, несмотря на прогнозы более жаркой погоды и более высокого спроса на этой неделе, чем предполагалось ранее.Июльские фьючерсы на газ на NYMEX по состоянию на 12.51 по Гринвичу подешевели на 2,6 цента, или 1%, до 2,679 доллара за млн БТЕ. Контракты могут третью сессию подряд закрыться на минимуме с 4 июня.Снижение июльских контрактов увеличило премию августовских фьючерсов по сравнению с июльскими до рекордно высокого уровня - 14 центов за млн БТЕ - второй день подряд.По оценкам LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах с начала июня выросла до 98,4 млрд кубических футов в день с 25-месячного минимума 98,1 млн кубических футов в день, достигнутого в мае. Достигнутый в декабре 2023 года рекордный месячный максимум составлял 105,5 млрд кубических футов в день.По словам аналитиков, повышение производства говорит о том, что компании постепенно увеличивают добычу после 47%-ного роста цен на фьючерсы в апреле и мае. Цены в июне пока выросли примерно на 5%.Суточная добыча в воскресенье достигла максимума за 10 недель на уровне 99,6 млрд кубических футов. Гендиректоры EQT и Chesapeake Energy сообщили, что компании начали увеличивать добычу.Однако в целом добыча газа в США с начала 2024 года все еще снижена на 7%, после того как несколько компаний, включая EQT и Chesapeake Energy, отложили закачивание скважин и буровые работы при падении цен в феврале и марте.По прогнозам метеорологов, погода в 48 континентальных штатах как минимум до 9 июля будет теплее нормы, но не настолько, как ожидалось ранее. В LSEG прогнозируют, что жара приведет к росту объемов газа, используемого станциями в этих 48 штатах для обеспечения работы кондиционеровКак ожидает LSEG, средний спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, снизится с 104,5 млрд кубических футов в день на этой неделе до 102,3 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Прогноз на эту неделю выше пятничной оценки LSEG, а прогноз на следующую неделю – ниже предыдущей оценки LSEG.Потоки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период июня составили 12,9 млрд кубических футов в день против 12,9 млрд кубических футов в день в мае. Это все еще ниже месячного рекорда в 14,7 млрд кубических футов в день, достигнутого в декабре 2023 года, ввиду продолжающихся технических работ на нескольких заводах Луизианы, включая Cameron LNG, Sabine Pass компании Cheniere Energy и Calcasieu Pass компании Venture Global.

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рынки, мировой рынок газа