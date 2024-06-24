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Orlen приобрел долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Orlen приобрел долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море
Orlen приобрел долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море - 24.06.2024, ПРАЙМ
Orlen приобрел долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море
Польский энергетический концерн Orlen через свою дочку PGNiG Upstream Norway приобрел двадцатипроцентную долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море,... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T18:46+0300
2024-06-24T18:46+0300
энергетика
польша
норвегия
газ
месторождение
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ВАРШАВА, 24 июн — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen через свою дочку PGNiG Upstream Norway приобрел двадцатипроцентную долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море, сообщает компания. "Мы приобрели двадцатипроцентную долю в месторождении Atlantis, одном из крупнейших, открытых за последние годы на норвежском шельфе", — говорится в сообщении. Отмечается, что Atlantis является месторождением выше средней экономической эффективности и польская сторона сможет получать из него около 1,5 миллиарда кубометров газа в год. "Эта инвестиция является ключевым элементом стратегии Orlen, направленной на обеспечение стабильных поставок природного газа в Польшу. Добываемое сырье будет отправлено в Польшу по газопроводу Baltic Pipe", — говорится в сообщении. Отмечается, что сделка еще не одобрена министерством энергетики Норвегии, однако после ее завершения PGNiG Upstream Norway станет вторым акционером месторождения Atlantis наряду с Equinor, который является оператором месторождения.
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польша, норвегия, газ, месторождение
Энергетика, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Газ, месторождение
18:46 24.06.2024
 
Orlen приобрел долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море

Польский Orlen приобрел долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаправочные станции Польши
Заправочные станции Польши - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 24 июн — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen через свою дочку PGNiG Upstream Norway приобрел двадцатипроцентную долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море, сообщает компания.
"Мы приобрели двадцатипроцентную долю в месторождении Atlantis, одном из крупнейших, открытых за последние годы на норвежском шельфе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Atlantis является месторождением выше средней экономической эффективности и польская сторона сможет получать из него около 1,5 миллиарда кубометров газа в год.
"Эта инвестиция является ключевым элементом стратегии Orlen, направленной на обеспечение стабильных поставок природного газа в Польшу. Добываемое сырье будет отправлено в Польшу по газопроводу Baltic Pipe", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что сделка еще не одобрена министерством энергетики Норвегии, однако после ее завершения PGNiG Upstream Norway станет вторым акционером месторождения Atlantis наряду с Equinor, который является оператором месторождения.
 
ЭнергетикаПОЛЬШАНОРВЕГИЯГазместорождение
 
 
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