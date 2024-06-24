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Orlen приобрел долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море

Orlen приобрел долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море - 24.06.2024, ПРАЙМ

Orlen приобрел долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море

Польский энергетический концерн Orlen через свою дочку PGNiG Upstream Norway приобрел двадцатипроцентную долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море,... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T18:46+0300

2024-06-24T18:46+0300

2024-06-24T18:46+0300

энергетика

польша

норвегия

газ

месторождение

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ВАРШАВА, 24 июн — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen через свою дочку PGNiG Upstream Norway приобрел двадцатипроцентную долю в газовом месторождении Atlantis в Северном море, сообщает компания. "Мы приобрели двадцатипроцентную долю в месторождении Atlantis, одном из крупнейших, открытых за последние годы на норвежском шельфе", — говорится в сообщении. Отмечается, что Atlantis является месторождением выше средней экономической эффективности и польская сторона сможет получать из него около 1,5 миллиарда кубометров газа в год. "Эта инвестиция является ключевым элементом стратегии Orlen, направленной на обеспечение стабильных поставок природного газа в Польшу. Добываемое сырье будет отправлено в Польшу по газопроводу Baltic Pipe", — говорится в сообщении. Отмечается, что сделка еще не одобрена министерством энергетики Норвегии, однако после ее завершения PGNiG Upstream Norway станет вторым акционером месторождения Atlantis наряду с Equinor, который является оператором месторождения.

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польша, норвегия, газ, месторождение