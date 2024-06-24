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Биржевые цены на газ в Европе выросли до $384 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли до $384 за тысячу кубометров - 24.06.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли до $384 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 2%, до 384 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 24.06.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 2%, до 384 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 376,1 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в понедельник составил 372,6 доллара (-0,7%). Последние фьючерсы торговались по 383,8 доллара (+2,3%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 375,1 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе 23 мая впервые за пять месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров, а 3 июня достигали максимума с начала декабря – выше 430 долларов. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая–июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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газ, биржа, биржа ice, европа, мировые цены на газ
Энергетика, Газ, БИРЖА, Биржа ICE, ЕВРОПА, мировые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе выросли до $384 за тысячу кубометров
ICE: цены на газ выросли на 2% до $384 за тысячу кубометров
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 2%, до 384 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 376,1 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в понедельник составил 372,6 доллара (-0,7%). Последние фьючерсы торговались по 383,8 доллара (+2,3%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 375,1 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе 23 мая впервые за пять месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров, а 3 июня достигали максимума с начала декабря – выше 430 долларов.
По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая–июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.
Фьючерсы на газ в США снизились до двухнедельного минимума
В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.