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"Газпром" открыл представительство в Узбекистане

"Газпром" открыл представительство в Узбекистане - 24.06.2024, ПРАЙМ

"Газпром" открыл представительство в Узбекистане

"Газпром" открыл представительство в Ташкенте, следует из данных ЕГРЮЛ. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T22:38+0300

2024-06-24T22:38+0300

2024-06-24T22:38+0300

экономика

россия

узбекистан

газпром

представительство

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "Газпром" открыл представительство в Ташкенте, следует из данных ЕГРЮЛ. Известно, что у компании также есть представительства в Туркмении и Казахстане. Россия и Узбекистан 27 мая приняли дорожную карту по расширению сотрудничества между "Газпромнефтью" и министерством энергетики республики. Документ был принят на церемонии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте. Более того, в рамках ПМЭФ 7 июня Россия и Казахстан подписали контракты для увеличения поставок газа в Узбекистан. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстан Роман Скляр подписали план мероприятий подготовки объектов магистрального газопровода "Средняя Азия — Центр 4" для увеличения транспортировки газа из России в Узбекистан. Узбекистан планирует увеличить импорт газа из России в течение семи лет до 32 миллионов кубометров в сутки, следует из постановления правительства страны, которое есть в распоряжении РИА Новости. В настоящий момент двухлетний контракт "Газпрома" с Узбекистаном предусматривает поставку до 9 миллионов кубометров газа в сутки. Таким образом, импорт до 2030 года может вырасти в три с половиной раза. "Газпром" в конце прошлого года начал поставлять газ в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита "голубого топлива" в республике в осенне-зимний период. Миллер в декабре заявил, что компания планирует нарастить поставки в Среднюю Азию и заключить с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией в середине 2024 года среднесрочные 15-летние контракты, поставки по которым планируется начать не позднее 1 ноября 2025 года.

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россия, узбекистан, газпром, представительство