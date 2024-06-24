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Депутаты от СвДП угрожают выходом из правящей коалиции ФРГ, пишет СМИ

Депутаты от СвДП угрожают выходом из правящей коалиции ФРГ, пишет СМИ - 24.06.2024, ПРАЙМ

Депутаты от СвДП угрожают выходом из правящей коалиции ФРГ, пишет СМИ

Группа из 30 молодых депутатов нижней палаты парламента Германии (бундестага) от Свободной демократической партии (СвДП) угрожают выходом из правящей коалиции... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T13:42+0300

2024-06-24T13:42+0300

2024-06-24T13:42+0300

германия

бундестаг

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Группа из 30 молодых депутатов нижней палаты парламента Германии (бундестага) от Свободной демократической партии (СвДП) угрожают выходом из правящей коалиции из-за спора о проекте бюджета на 2025 год, сообщило в понедельник издание Bild. Ранее "Юзос", молодёжное крыло социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, заявило о необходимости предотвратить принятие "бюджета экономии, как этого желает СвДП". "Юзос" потребовало больше инвестиций в жилищное строительство и не допустить сокращений в социальной сфере. Теперь же последовала реакция молодёжного крыла СвДП. "Всем должно быть ясно: без долгового тормоза значит без нас... Мы приняли это решение с 30 молодыми депутатами СвДП во время последних переговоров по бюджету, и это остаётся в силе", - приводит Bild слова Йенса Тойтрине, который возглавляет молодежную группу СвДП в бундестаге, состоящую из 30 депутатов. Как пишет Bild, "восстание" молодёжного крыла СвДП вряд ли оставит безучастной оставшуюся часть фракции СвДП, которая в общей сложности насчитывает 91 депутата. Если же из правящей фракции выйдет вся фракция, то это будет означать крах правящей коалиции и правительства Шольца. В настоящее время партии правящей в Германии коалиции ("светофора") - СДПГ, "Зелёные" и СвДП - пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов: так, министр финансов Кристиан Линднер из СвДП выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза".

https://1prime.ru/20240413/evrosoyuz-847360804.html

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германия, бундестаг