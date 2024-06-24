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В Германии предрекли развал еще одной системы страны - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Германии предрекли развал еще одной системы страны
В Германии предрекли развал еще одной системы страны - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Германии предрекли развал еще одной системы страны
Пенитенциарной системе Германии грозит развал из-за нехватки персонала, проникновения наркотиков в тюрьмы и растущего количества отбывающих наказание мигрантов, | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T19:51+0300
2024-06-24T19:52+0300
экономика
германия
тюрьма
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БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Пенитенциарной системе Германии грозит развал из-за нехватки персонала, проникновения наркотиков в тюрьмы и растущего количества отбывающих наказание мигрантов, сообщил глава Союза работников исправительных учреждений (BSBD) Рене Мюллер в интервью изданию Bild. "Две тысячи штатных вакансий остаются незанятыми с 2016 года. Необходимо увеличить численность персонала. В некоторых тюрьмах на каждые 70 заключенных приходится один сотрудник. Таким образом нельзя гарантировать специфический уход за заключенными. Если политикум не начнет постепенно реагировать, вся контора рухнет", — сообщил он. По словам Мюллера, особой проблемой является необходимость депортировать некоторых заключенных в страны их происхождения. "Иногда в обычных тюрьмах содержатся опасные преступники, которых прямиком из тюрьмы необходимо депортировать. Это очень опасно для нас. Они намеренно нападают на служащих, потому что знают, что новое преступление отсрочит их депортацию", — пояснил глава союза. По его словам, многие отбывающее наказание преступники пытаются воздействовать на охранников угрозами. "Есть заключенные, которые говорят: "Когда я выйду отсюда, я узнаю твой адрес". Они не останавливаются даже перед угрозами в адрес семьи. Мы в таких случаях советуем доносить об этом. Но о таких инцидентах, как оскорбления, многие коллеги обычно даже не сообщают, потому что разбирательства в прокуратуре часто заканчиваются без соответствующих санкций", — добавил он. По его словам, некоторые заключенные становятся еще более непредсказуемыми из-за употребления синтетических наркотиков, которые проносят, растворяя в бумаге.
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германия, тюрьма
Экономика, ГЕРМАНИЯ, тюрьма
19:51 24.06.2024 (обновлено: 19:52 24.06.2024)
 
В Германии предрекли развал еще одной системы страны

Глава профсоюза: пенитенциарной системе ФРГ грозит развал

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Пенитенциарной системе Германии грозит развал из-за нехватки персонала, проникновения наркотиков в тюрьмы и растущего количества отбывающих наказание мигрантов, сообщил глава Союза работников исправительных учреждений (BSBD) Рене Мюллер в интервью изданию Bild.
"Две тысячи штатных вакансий остаются незанятыми с 2016 года. Необходимо увеличить численность персонала. В некоторых тюрьмах на каждые 70 заключенных приходится один сотрудник. Таким образом нельзя гарантировать специфический уход за заключенными. Если политикум не начнет постепенно реагировать, вся контора рухнет", — сообщил он.
По словам Мюллера, особой проблемой является необходимость депортировать некоторых заключенных в страны их происхождения.
"Иногда в обычных тюрьмах содержатся опасные преступники, которых прямиком из тюрьмы необходимо депортировать. Это очень опасно для нас. Они намеренно нападают на служащих, потому что знают, что новое преступление отсрочит их депортацию", — пояснил глава союза.
По его словам, многие отбывающее наказание преступники пытаются воздействовать на охранников угрозами.
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"Есть заключенные, которые говорят: "Когда я выйду отсюда, я узнаю твой адрес". Они не останавливаются даже перед угрозами в адрес семьи. Мы в таких случаях советуем доносить об этом. Но о таких инцидентах, как оскорбления, многие коллеги обычно даже не сообщают, потому что разбирательства в прокуратуре часто заканчиваются без соответствующих санкций", — добавил он.
По его словам, некоторые заключенные становятся еще более непредсказуемыми из-за употребления синтетических наркотиков, которые проносят, растворяя в бумаге.
 
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