https://1prime.ru/20240624/germaniya-849456627.html

В Германии предрекли развал еще одной системы страны

В Германии предрекли развал еще одной системы страны - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Германии предрекли развал еще одной системы страны

Пенитенциарной системе Германии грозит развал из-за нехватки персонала, проникновения наркотиков в тюрьмы и растущего количества отбывающих наказание мигрантов, | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T19:51+0300

2024-06-24T19:51+0300

2024-06-24T19:52+0300

экономика

германия

тюрьма

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БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Пенитенциарной системе Германии грозит развал из-за нехватки персонала, проникновения наркотиков в тюрьмы и растущего количества отбывающих наказание мигрантов, сообщил глава Союза работников исправительных учреждений (BSBD) Рене Мюллер в интервью изданию Bild. "Две тысячи штатных вакансий остаются незанятыми с 2016 года. Необходимо увеличить численность персонала. В некоторых тюрьмах на каждые 70 заключенных приходится один сотрудник. Таким образом нельзя гарантировать специфический уход за заключенными. Если политикум не начнет постепенно реагировать, вся контора рухнет", — сообщил он. По словам Мюллера, особой проблемой является необходимость депортировать некоторых заключенных в страны их происхождения. "Иногда в обычных тюрьмах содержатся опасные преступники, которых прямиком из тюрьмы необходимо депортировать. Это очень опасно для нас. Они намеренно нападают на служащих, потому что знают, что новое преступление отсрочит их депортацию", — пояснил глава союза. По его словам, многие отбывающее наказание преступники пытаются воздействовать на охранников угрозами. "Есть заключенные, которые говорят: "Когда я выйду отсюда, я узнаю твой адрес". Они не останавливаются даже перед угрозами в адрес семьи. Мы в таких случаях советуем доносить об этом. Но о таких инцидентах, как оскорбления, многие коллеги обычно даже не сообщают, потому что разбирательства в прокуратуре часто заканчиваются без соответствующих санкций", — добавил он. По его словам, некоторые заключенные становятся еще более непредсказуемыми из-за употребления синтетических наркотиков, которые проносят, растворяя в бумаге.

https://1prime.ru/20240624/germaniya-849448145.html

германия

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германия, тюрьма