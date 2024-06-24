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Госдеп сообщил, когда ждет решения о членстве Украины в ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Госдеп сообщил, когда ждет решения о членстве Украины в ЕС
Госдеп сообщил, когда ждет решения о членстве Украины в ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ
Госдеп сообщил, когда ждет решения о членстве Украины в ЕС
Вашингтон рассчитывает на принятие решения по членству Украины в Евросоюзе по итогам саммита НАТО в июле. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:19+0300
2024-06-24T17:24+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 24 июн - ПРАЙМ. Вашингтон рассчитывает на принятие решения по членству Украины в Евросоюзе по итогам саммита НАТО в июле. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Ранее сообщалось, что переговорный процесс по вступлению Украины и Молдавии в ЕС стартует 25 июня."Я ожидаю, что по итогам саммита НАТО будет принято положительное решение от Евросоюза относительно членства Украины", - сказал О'Брайен.По его словам, ясность перспектив Украины в ЕС проложит "четкий мост" для вступления страны в НАТО.
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украина, нато, ес
Политика, УКРАИНА, НАТО, ЕС
17:19 24.06.2024 (обновлено: 17:24 24.06.2024)
 
Госдеп сообщил, когда ждет решения о членстве Украины в ЕС

Госдеп: США ждут решения о членстве Украины в ЕС по итогам июльского саммита НАТО

© flickr.com / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© flickr.com / NCinDC
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ВАШИНГТОН, 24 июн - ПРАЙМ. Вашингтон рассчитывает на принятие решения по членству Украины в Евросоюзе по итогам саммита НАТО в июле. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
Ранее сообщалось, что переговорный процесс по вступлению Украины и Молдавии в ЕС стартует 25 июня.
"Я ожидаю, что по итогам саммита НАТО будет принято положительное решение от Евросоюза относительно членства Украины", - сказал О'Брайен.
По его словам, ясность перспектив Украины в ЕС проложит "четкий мост" для вступления страны в НАТО.
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