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Госдеп сообщил, когда ждет решения о членстве Украины в ЕС

Госдеп сообщил, когда ждет решения о членстве Украины в ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ

Госдеп сообщил, когда ждет решения о членстве Украины в ЕС

Вашингтон рассчитывает на принятие решения по членству Украины в Евросоюзе по итогам саммита НАТО в июле. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T17:19+0300

2024-06-24T17:19+0300

2024-06-24T17:24+0300

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ВАШИНГТОН, 24 июн - ПРАЙМ. Вашингтон рассчитывает на принятие решения по членству Украины в Евросоюзе по итогам саммита НАТО в июле. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Ранее сообщалось, что переговорный процесс по вступлению Украины и Молдавии в ЕС стартует 25 июня."Я ожидаю, что по итогам саммита НАТО будет принято положительное решение от Евросоюза относительно членства Украины", - сказал О'Брайен.По его словам, ясность перспектив Украины в ЕС проложит "четкий мост" для вступления страны в НАТО.

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