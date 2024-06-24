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IBF сняла санкции с российских боксеров
IBF сняла санкции с российских боксеров - 24.06.2024, ПРАЙМ
IBF сняла санкции с российских боксеров
Международная боксерская федерация (IBF) исключила из санкционного списка российских боксеров, они возвращены в рейтинги. Об этом РИА Новости рассказали в... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:15+0300
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Международная боксерская федерация (IBF) исключила из санкционного списка российских боксеров, они возвращены в рейтинги. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе RCC Boxing Promotions, ссылаясь на генерального директора промоутерской компании Германа Титова.Отмечается, что это решение принято еще в середине июня. На текущий момент боксеры из России могут снова занимать позиции в топ-15 лучших на планете по версии IBF.Ранее после начала российской специальной военной операции на Украине российских спортсменов исключили из ейтингов IBF. На данный момент в разных весовых категориях в рейтингах IBF находятся Артур Бетербиев (чемпион), Владимир Шишкин (2-е место), Али Исмаилов (5), Заур Абдуллаев (6) и Имам Хатаев (12).
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россия, спорт
IBF сняла санкции с российских боксеров
IBF сняла санкции и вернула российских боксеров в свои рейтинги
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Международная боксерская федерация (IBF) исключила из санкционного списка российских боксеров, они возвращены в рейтинги. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе RCC Boxing Promotions, ссылаясь на генерального директора промоутерской компании Германа Титова.
Отмечается, что это решение принято еще в середине июня. На текущий момент боксеры из России могут снова занимать позиции в топ-15 лучших на планете по версии IBF.
Ранее после начала российской специальной военной операции на Украине российских спортсменов исключили из ейтингов IBF. На данный момент в разных весовых категориях в рейтингах IBF находятся Артур Бетербиев (чемпион), Владимир Шишкин (2-е место), Али Исмаилов (5), Заур Абдуллаев (6) и Имам Хатаев (12).