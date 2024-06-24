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Комитет ГД одобрил проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Комитет ГД одобрил проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - 24.06.2024, ПРАЙМ

Комитет ГД одобрил проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Комитет Госдумы по труду на заседании в понедельник рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект "Единой России" о возвращении индексации пенсий... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T12:38+0300

2024-06-24T12:38+0300

2024-06-24T12:38+0300

экономика

пенсии

госдума

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду на заседании в понедельник рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект "Единой России" о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, передаёт корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесён в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня, позже он был поддержан правительством РФ. Профильный комитет ГД по труду 21 июня принял решение включить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в проект порядка работы Госдумы 25 июня. Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Также парламентарий пояснил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково. Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали, уточнил Исаев. "По проекту закона предстоящая индексации страховых пенсий работающим пенсионерам произойдет в 2025 году, первый раз с 1 февраля (с 2025 года индексация страховых пенсий будет производиться дважды в год, дополнительно с 1 апреля, но об этом лучше отдельно) на общеустановленный для всей категории получателей страховых пенсий процент", - пояснила ранее депутат ГД Светлана Бессараб РИА Новости. Она добавила, что после принятия закона индексация для продолжающих трудиться пенсионеров будет рассчитываться не от суммы, которую, с учетом "заморозки" они получают "на руки", а от той суммы, которая была бы достигнута, если бы пенсионер был неработающим. Процент индексации будет соответствовать общему проценту для получателей страховых пенсий, условно его можно принять за 5,1% по прогнозируемому годовому проценту инфляции. Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную пенсию, с учетом периода 2016-2024 гг, можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточнила она. "К примеру, пенсионеру на руки начисляется пенсия в размере 16 тысяч рублей. По документам у него за период 2016-2024 гг достигнута пенсия в сумме 24 тысячи рублей. Индексация будет проводиться от 24 тысяч, условно это составит, к примеру 1224 рубля (5,1%). Эту сумму прибавят к получаемым "на руки" 16 тысячам. Пенсионер, продолжая работать, станет получать 17224 рубля. А вот 25224 сможет получить уже после увольнения. Это очень условный расчет, просто для понимания", - заключила депутат ГД. -0-

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пенсии, госдума