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Европейский фондовый рынок начал торги без изменений - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Европейский фондовый рынок начал торги без изменений
Европейский фондовый рынок начал торги без изменений - 24.06.2024, ПРАЙМ
Европейский фондовый рынок начал торги без изменений
Европейские фондовые индексы в понедельник колебались возле флэтовой линии. Падение акций горнодобывающего сектора ограничивало пространство для роста. В центре | 24.06.2024, ПРАЙМ
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2024-06-24T11:47+0300
рынки
фондовые рынки европы
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник колебались возле флэтовой линии. Падение акций горнодобывающего сектора ограничивало пространство для роста. В центре внимания находится первый раунд парламентских выборов во Франции, который состоится позднее на этой неделе.По состоянию на 07.12 по Гринвичу панъевропейский STOXX 600 оставался без изменений, на отметке 515,06 пункта. Индекс сектора добывающих компаний упал почти на 1% на фоне снижения цен на металлы, а лидером роста стал автомобильный сектор, подындекс которого вырос на 1,2%.В фокусе рынка находится первый этап выборов во Франции. Результаты опросов общественного мнения указывают на возможную победу правых. Французский фондовый индекс вырос на 0,2%.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
11:47 24.06.2024
 

Европейский фондовый рынок начал торги без изменений

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера
График Японские свечи на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник колебались возле флэтовой линии. Падение акций горнодобывающего сектора ограничивало пространство для роста. В центре внимания находится первый раунд парламентских выборов во Франции, который состоится позднее на этой неделе.
По состоянию на 07.12 по Гринвичу панъевропейский STOXX 600 оставался без изменений, на отметке 515,06 пункта. Индекс сектора добывающих компаний упал почти на 1% на фоне снижения цен на металлы, а лидером роста стал автомобильный сектор, подындекс которого вырос на 1,2%.
В фокусе рынка находится первый этап выборов во Франции. Результаты опросов общественного мнения указывают на возможную победу правых. Французский фондовый индекс вырос на 0,2%.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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