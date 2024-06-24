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Мировые фондовые рынки стабилизировались, иена продолжает снижаться

Мировые фондовые рынки стабилизировались, иена продолжает снижаться - 24.06.2024, ПРАЙМ

Мировые фондовые рынки стабилизировались, иена продолжает снижаться

В понедельник мировые фондовые рынки стабилизировались в преддверии выхода ценовых данных в США, которые, как ожидают инвесторы, укажут на возобновление... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:14+0300

2024-06-24T14:14+0300

2024-06-24T14:16+0300

рынки

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В понедельник мировые фондовые рынки стабилизировались в преддверии выхода ценовых данных в США, которые, как ожидают инвесторы, укажут на возобновление замедления инфляции. Участники рынков были начеку в ожидании валютной интервенции в Японии, поскольку доллар протестировал уровень 160 иен.Геополитика также привлекает повышенное внимание: в четверг состоятся первые президентские дебаты в США, а в выходные пройдет первый тур голосования на выборах во Франции.Общемировой индекс MSCI All-World сегодня стабилизировался после снижения за две предыдущие сессии. В Европе индекс STOXX 600 вышел на положительную территорию, а фьючерсы на американские индексы выросли на 0,1%-0,2 %.Акции Boeing могут оказаться под давлением после того, как агентство Reuters сообщило, что американские прокуроры рекомендуют выдвинуть уголовные обвинения против производителя самолетов.Японский индекс Nikkei поднялся на 0,5%. Продолжающееся падение иены может потребовать от Банка Японии ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на неоднозначные экономические данные.Протоколы последнего заседания центрального банка, опубликованные в понедельник, показали, что на нем активно обсуждались вопросы о сокращении объемов покупки облигаций и повышении ставок.Заместитель министра финансов Японии Масато Канда сегодня выразил недовольство очередным падением иены, в ходе которого доллар достиг уровня 159,94 иены.На момент написания обзора доллар торговался на уровне 159,74 иены, нацелившись на пик 160,245, достигнутый в конце апреля, когда власти Японии провели интервенцию стоимостью 60 миллиардов долларов для покупки иены.Спрос на сделки керри-трейд – заимствование иены по низким ставкам для покупки более высокодоходных валют – также привел к тому, что австралийский и новозеландский доллары достигли 17-летних максимумов по отношению к иене."Свежие циклические максимумы доллара против иены, дальнейшие предупреждения об интервенции со стороны Канды и продолжающееся давление на юань подчеркивают трудности, с которыми столкнулись Азия и развивающиеся страны в целом из-за решения ФРС сохранить высокие ставки в течение более длительного времени. Вероятно, это оживит разговоры о 'валютных войнах'", - сказал Марк Оствальд, главный эксперт по мировой экономике в ADM Investor Services.Даже евро тестировал недавние максимумы на отметке 170,87 иены, несмотря на низкие индексы деловой активности (PMI). С начала июня евро упал на 1,2%, что может стать самым крупным месячным снижением с января. Но в понедельник он торговался с повышением на 0,2%, по 1,07123 доллара."Снижение предварительного индекса PMI еврозоны за июнь вызывает опасения, что зарождающийся подъем прервется", - пишут в своей записке аналитики JPMorgan."Резкое падение индекса заметно на фоне выборов во Франции, которые были прямо упомянуты фирмами в качестве причины снижения", – добавили эксперты.Ультраправая партия "Национальное объединение" и ее союзники лидируют в первом туре выборов во Франции, набрав 35,5% голосов, согласно опросу, опубликованному в воскресенье.Опросы по деловой активности в обрабатывающей промышленности США, напротив, показали, что в июне активность была на 26-месячном максимуме, хотя ценовое давление значительно снизилось.Это подогрело интерес к индексу цен расходов на личное потребление (PCE), который должен выйти в пятницу. Ожидается, что годовой рост предпочтительного для ФРС индекса замедлился до 2,6% в мае, что является самым низким показателем более чем за три года."Стоит обратить внимание, что низкие показатели дефлятора PCE необходимы для того, чтобы сдержать темпы роста в течение этого года, учитывая череду низких показателей во второй половине 2023 года", - предупреждают аналитики NAB."ФРС прекрасно понимает это, и медианная точка PCE на конец 2024 года составляла 2,8%, не изменившись по сравнению с текущим уровнем и подразумевая среднемесячный показатель 0,18%", – добавили аналитики.Низкий индикатор, вероятно, усилит рыночные надежды на снижение ставки ФРС уже в сентябре, вероятность которого по фьючерсам в настоящее время оценивается в 65%.На этой неделе запланировано не менее пяти выступлений представителей ФРС, включая президента ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли и управляющих ФРС Лизу Кук и Мишель Боуман.На сырьевых рынках золото перешло к росту на фоне снижения курса доллара и торгуется с повышением на 0,5%, по 2330 долларов за унцию. Нефть марки Brent подорожала на 0,2% до 85,41 доллара за баррель, а нефть WTI – на 0,2% до 80,87 доллара.

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