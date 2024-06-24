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Фьючерсы на индексы США в начале недели торгуются разнонаправленно

Фьючерсы на индексы США в начале недели торгуются разнонаправленно - 24.06.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на индексы США в начале недели торгуются разнонаправленно

Фьючерсы на американские индексы демонстрируют смешанную динамику в начале недели, в ходе которой выйдет важнейший отчет по инфляции и другие экономические... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:18+0300

2024-06-24T14:18+0300

2024-06-24T14:18+0300

рынки

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы демонстрируют смешанную динамику в начале недели, в ходе которой выйдет важнейший отчет по инфляции и другие экономические данные, способные пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики, а также пройдут первые президентские дебаты.Самым важным событием на этой неделе для инвесторов станет пятничный отчет по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) - предпочтительному показателю инфляции Федеральной резервной системы, который, как ожидается, укажет на умеренное ценовое давление.Участники рынка по-прежнему ожидают около двух снижений ставки в этом году, при этом вероятность снижения на 25 базисных пунктов в сентябре оценивается в 60,4%, согласно данным LSEG FedWatch. Инвесторы анализируют сдержанность последних данных по инфляции против последнего прогноза ФРС о вероятности одного снижения ставки в декабре.На предыдущей неделе S&P 500 зафиксировал третий подряд недельный прирост, а DJIA – самый сильный недельный рост за последние шесть недель. На прошлой неделе одновременно истекали сроки действия контрактов на производные инструменты на акции и индексы, проводилась квартальная перебалансировка S&P 500, поступали смешанные экономические данные, а Nvidia ненадолго стала самой дорогой компанией в мире.Акции лидера рынка чипов для искусственного интеллекта Nvidia на премаркете подешевели на 1,8% после падения почти на 7% за последние две сессии, в то время как бумаги других полупроводниковых компаний, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing и Arm Holdings, подешевели на 1,6% и 2,2%, соответственно.Среди других событий, запланированных на неделю, – данные по заказам на товары длительного пользования, еженедельные заявки на пособие по безработице и окончательные данные по ВВП за 1-й квартал, а также квартальные отчеты таких компаний, как FedEx, Carnival Corp, Micron Technology и Walgreens Boots Alliance.На политическом фронте президент Джо Байден проведет дебаты с Дональдом Трампом в Атланте в четверг. В национальных опросах общественного мнения оба кандидата идут вровень, поскольку значительная часть электората за четыре месяца до выборов 5 ноября еще не определилась.На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 77 пунктов, или 0,19%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 1 пункт, или 0,02%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 снизились на 28 пунктов, или 0,14%.

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рынки