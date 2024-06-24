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Пенсия не должна подкрадываться незаметно

Пенсия не должна подкрадываться незаметно - 24.06.2024, ПРАЙМ

Пенсия не должна подкрадываться незаметно

Многие россияне предпочитают не задумываться о пенсии, пока молоды – это кажется очень отдаленной перспективой. Однако рано или поздно годы вступают в свои... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T13:44+0300

2024-06-24T13:44+0300

2024-06-24T13:44+0300

интервью

пенсии

выход на пенсию

индексация пенсий

пенсионные выплаты

пенсионные накопления

социальный фонд

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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Многие россияне предпочитают не задумываться о пенсии, пока молоды – это кажется очень отдаленной перспективой. Однако рано или поздно годы вступают в свои права, и вот уже пенсионера не устраивает полагающийся размер выплаты. Почему так мало, как сделать больше и какими вообще бывают пенсии, агентству "Прайм" рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.- О том, что пенсии бывают страховые и социальные, знают многие. А вот чем они отличаются – далеко не все. Объясните?- В преклонном возрасте основным гарантированным источником дохода является пенсия. Срок ее назначения и размер зависят от страхового стажа (в том числе, специального) и количества пенсионных баллов (ИПК), а также персональных трудовых заслуг и наличия социальных льгот. Страховая пенсия - это то, что мы в буквальном смысле заработали в виде стажа и баллов. Чтобы претендовать на ее назначение, необходимо достичь установленного пенсионного возраста (или иметь основание для досрочного назначения пенсии), иметь минимальный порог страхового стажа и определенное количество пенсионных баллов (ИПК).Если при достижении пенсионного возраста требования к стажу и баллам ИПК не соблюдены, страховую пенсию не назначат, но через пять лет появится возможность назначения социальной пенсии. Она полагается тем, кто постоянно проживает в России и не может себя обеспечивать (не работает). Если пенсионер начинает работать по трудовому или гражданско-правовому договору, выплата социальной пенсии прекратится. На социальную пенсию могут рассчитывать не только граждане России, но и лица без гражданства, которые прожили в России не менее 15 лет. Как правило, ее размер ниже, чем у страховой.Если получатель социальной пенсии уезжает на постоянное место жительства в другую страну, ее выплата прекратится (в отличие от страховой, которая сохраняется). Социальная пенсия, как и страховая, может назначаться не только по старости, но и по инвалидности или потере кормильца.Если для страховой пенсии немного не хватает стажа и/или баллов, не обязательно ждать пять лет до социальных выплат. Недостающий стаж /баллы можно доработать или "купить", вступив в добровольные правоотношения с Фондом социального страхования и уплачивая взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС).- Страховая пенсия назначается не только по старости, но и по инвалидности или при потере кормильца. Есть ли в этих случаях особенности начисления?- Особенности есть всегда. Даже страховая пенсия по старости начисляется с разного возраста. Если на общих основаниях в этом году мужчины начнут получать ее с 63, а женщины с 58 лет, то работники вредных или тяжелых условий труда могут претендовать на нее раньше. За выслугу лет страховую пенсию начисляют ряду категорий - госслужащие, военные, летчики, работники спецслужб, педагоги, медработники. То же касается многодетных матерей, уволенных предпенсионеров и воспитывающих детей-инвалидов. В каждой категории установлена своя градация по годам, которые необходимо отработать. В учете страхового стажа участвуют не только периоды работы, но и некоторые нетрудовые периоды. Например, нахождение на больничном, в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Также право на досрочный выход (на 2 года раньше) на пенсию есть у тех, кто имеет длительный стаж: мужчины не моложе 60 лет с 42 годами стажа и женщины от 55 лет с 37 годами стажа.Если мы говорим о пенсии по инвалидности, то ее устанавливают для инвалидов I, II или III группы при наличии страхового стажа (продолжительность стажа значения не имеет). Наличие трудоустройства не лишает инвалида пенсионных выплат. Страховая пенсия по инвалидности назначается на период инвалидности или до даты назначения страховой/социальной пенсии. Если инвалид достиг пенсионного возраста, но не имеет нужные для страховой пенсии стаж и баллы, пенсия по инвалидности выплачивается женщинам до 65 лет и мужчинам до 70 лет, после чего вместо нее назначается социальная пенсия по старости.Пенсия по случаю потери кормильца положена нетрудоспособным членам семьи умершего, который до смерти официально работал (имел хотя бы один день страхового стажа). Она назначается до окончания периода нетрудоспособности получателя или бессрочно. Например, ребенок после смерти отца будет получать пенсию до 18 лет (или до 23 лет при очной форме обучения). Если мать ребенка вступает в новый брак, пенсия продолжает выплачиваться.Получателями такой пенсии могут быть не только близкие родственники умершего (супруг, дети), но и другие близкие. Например, не имеющие трудоспособных родителей братья, сёстры и внуки. В целом выплата положена, если удастся доказать, что умерший содержал данного родственника.- Как правило, большинство граждан недовольны размером своей страховой пенсии. Его можно увеличить?- Здесь существенное значение имеет количество накопленных баллов ИПК. Дело в том, что страховая пенсия формируется из фиксированной части (размер устанавливается государством) и баллов ИПК, умноженных на стоимость коэффициента в год выхода на пенсию. Пенсионные баллы накапливаются за счет отчислений работодателя в систему обязательного пенсионного страхования. Чем выше доход будущего пенсионера, тем больше отчислений в "пенсионную копилку" и больше пенсионных баллов. Максимально за год можно заработать 10 баллов ИПК. Те, кто трудится в качестве индивидуального предпринимателя, накапливают пенсионные коэффициенты благодаря уплате фиксированных взносов, а самозанятые граждане и ИП, применяющие налог на профессиональный доход - путем вступления в добровольные правоотношения по ОПС и уплаты добровольных взносов.Важно и время обращения за пенсией. Если сделать это позже положенного срока, выплаты будут выше из-за применения в расчете пенсии повышающих коэффициентов. Например, 3 года "опоздания" увеличат фиксированную выплату на 19 %, а сумму баллов на 24 %. Но важно учесть множество факторов - и состояние здоровья, и возможность получения дохода, и инфляцию. Задним числом пенсию, за которой не обратился в срок, не выплатят. Не забывайте, что в расчет берется только полное количество отсроченных лет. То есть, если будущий пенсионер обратился позже на 2 года и 11 месяцев, зачтется только 2 года.Если срок для назначения страховой пенсии приближается, а пенсионных баллов недостаточно и нет возможности их заработать, недостающее можно "купить" самостоятельно. Для этого нужно обратиться с заявлением в клиентскую службу Социального фонда России (СФР) и до 31 декабря перечислить полагающиеся взносы. Купить можно не более половины минимального страхового стажа (исключение-плательщики НПД). Специальный стаж (например, "северный" или длительный) купить нельзя. Один год добровольных правоотношений дает 1 год страхового стажа и пенсионные коэффициенты от 1,037 до 8,292 (за этот год в зависимости от размера взносов).Таким способом приобрести стаж/баллы можно не только себе, но и другому человеку (например, супруге). Взносы, уплаченные в этом году, отразятся на индивидуальном лицевом счете только в следующем. Поэтому важно отслеживать величину страхового стажа и количество пенсионных коэффициентов заранее.- А сколько стоит один пенсионный балл?- Минимальный размер добровольных пенсионных взносов рассчитывается по следующей формуле. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) умножается на 12 месяцев и на 22%. Значит, в 2024 году минимальный взнос составляет 50 798,88 рубля. Максимальный взнос – "минималка", умноженная на восемь. В текущем году это 406 391,04 рубля.- Получатели страховой пенсии могут продолжать работу, но выплаты им не индексируются – по крайней мере, до конца текущего года. А есть ли другие особенности?- Работающие пенсионеры продолжают накапливать пенсионные баллы за счет отчислений работодателя. Ежегодно 1 августа СФР производит таким пенсионерам автоматический перерасчет страховой пенсии в сторону увеличения с учетом заработанных в прошлом году баллов. Но есть потолок - даже при высокой зарплате пенсионер не может заработать за год больше 3 баллов ИПК. После увольнения у пенсионера фиксированная часть пенсии будет проиндексирована.В настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект, согласно которому с 2025 г. пенсии работающим пенсионерам будут ежегодно индексироваться (https://sozd.duma.gov.ru/bill/652632-8), а накопленные до 2025 г"пропуски" будут прибавкой к пенсии при увольнении.- Зачем нужна система расчета страховой пенсии с ИПК? В чем ее смысл?- Минимальный порог для назначения страховой пенсии (в этом году 15 лет стажа и 28,2 балла) необходимы, чтобы пенсию назначили при достижении пенсионного возраста. Баллы ИПК- показатель того, что человек официально трудился, пополнял "пенсионный котел", который "кормил" тех, кто ранее вышел на пенсию. Таким образом он сформировал свои пенсионные права, и эстафетная палочка для пополнения пенсионной казны перешла к следующим поколениям. Баллы, накопленные сверх минимального порога, влияют на увеличение размера пенсии. Например, тому, кто выходит на пенсию в этом году каждый "лишний" балл добавляет 133,05 рублей ежемесячно.Пенсионные баллы "капают" не только за время работы, но и за ряд других периодов. Например, каждый год ухода за ребенком до полутора лет добавляет от 1,8 до 5,4 баллов – в зависимости от того, какой по счету ребенок. Но в целом их можно получить не более, чем за 6 лет ухода. Добавляют баллы за службу в армии, уход за инвалидами или пожилыми старше 80 лет, супругам военнослужащих при переезде в место, где нельзя трудоустроиться. У участников СВО пенсионные права формируются в двойном размере.- А что делать, если страховой пенсии все равно не хватает?- Есть накопительная пенсия – накопления, находящиеся в НПФ или СФР, которые были сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования у работников, выбравших такой способ формирования части своих пенсионных прав. Она может пополняться за счет добровольных взносов и средств материнского капитала. С 2014 года накопительная пенсия за счет взносов работодателя уже не формируется, но имеющиеся накопления сохраняются. Средства продолжают инвестироваться, и при достижении пенсионного возраста можно обратиться за назначением выплат.Помимо государственного пенсионного обеспечения, можно самостоятельно или через работодателя сформировать "вторую" негосударственную пенсию (НПО). Для этого потребуется заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать пенсионную программу и регулярно делать взносы, которые потом инвестируются в российский финансовый рынок. При достижении "старого пенсионного возраста (55 лет женщины и 60 лет мужчины) участник программы получает право на выплату пенсии из этих средств. По уплаченным взносам можно ежегодно получать налоговый вычет.С этого года в рамках НПФ заработал еще один инструмент, с помощью которого также можно формировать пенсионные накопления - программа долгосрочных сбережений (ПДС). По внесенным по ПДС взносам будет осуществляться софинансирование от государства (до 36 тысяч рублей в год). Минимальный срок участия в данной программе – 15 лет, либо до достижения 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). В рамках программы есть возможность перевести в сбережения имеющуюся накопительную часть пенсии. С уплаченных взносов также полагается налоговый вычет.Не теряют актуальность и другие способы обеспечения себя в старости: получение пассивного дохода от сдачи в аренду своей недвижимости, формирование сбережений на банковском вкладе, индивидуальном инвестиционном счета (ИИС). Использование разных инструментов нередко позволяет на длинной дистанции добиться желаемых результатов.

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Ольга Дайнеко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849441875_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_bff1a91c1d185c60d25910c7dd43bdd6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ольга Дайнеко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849441875_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_bff1a91c1d185c60d25910c7dd43bdd6.jpg

пенсии, выход на пенсию, индексация пенсий, пенсионные выплаты, пенсионные накопления, социальный фонд