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Семейная ипотека не для всех: как ее изменят с 1 июля

Семейная ипотека не для всех: как ее изменят с 1 июля - 24.06.2024, ПРАЙМ

Семейная ипотека не для всех: как ее изменят с 1 июля

С 1 июля заработает новая программа семейной ипотеки для семей, которые хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах c недостаточным объемом жилищного... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T02:02+0300

2024-06-24T02:02+0300

2024-06-24T02:02+0300

ипотека

семейная ипотека

льготная ипотека

города

галина сорокина

эксклюзив

недвижимость

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. С 1 июля заработает новая программа семейной ипотеки для семей, которые хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах c недостаточным объемом жилищного строительства. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.Она напомнила, что 1 июля заканчивается программа льготной семейной ипотеки на прежних условиях (ставка 6 процентов годовых, взнос — от 20 процентов). Точной информации о новых условиях пока нет. Однако президент Владимир Путин уже выступил на Петербургском международном экономическом форуме с предложением выдавать семейную ипотеку под 6 процентов годовых после 1 июля в малых городах семьям с двумя детьми независимо от их возраста.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам Сорокиной, эта мера ориентирована не только на поддержку семей с детьми, но и на пространственное развитие России. Ипотека останется неизменной для семей с детьми, проживающих в малых городах или регионах, где объем жилищного строительства недостаточен.Программа льготного ипотечного кредитования вводилась в пандемийный и постпандемийный период как способ поддержки строительной отрасли. А сегодня в некоторых регионах рынок нового жилья перегрет, что создает дополнительные причины укрупнения городских агломераций и переток жителей из менее успешных районов.Так, по результатам 2023 года наибольший объем построенного жилья пришелся на Московскую область – 10708,2 тысячи квадратных метров, что в девять раз больше среднего показателя по стране. Причем, в основном, жилье вводилось в городах и поселках – 8886,4 тысячи квадратных метров.Вторым регионом по вводу жилья в стране стала Москва – 6387,9 тысяч квадратных метров жилья, третьим - Краснодарский край - 4884,86 тысяч квадратных метров, и даже в “южной житнице” России всего 21,2 % жилья было построено в сельской местности, отмечает экономист. Больше всех льготной ипотекой, а также льготной семейной ипотекой воспользовались именно в этих регионах.“Предложения об изменении правил предоставления льготных ипотечных кредитов для семей с детьми как раз и ориентированы на поддержку развития малых городов и сел, именно в них в основном реализуются проекты индивидуального жилищного строительства”, - пояснила эксперт.По федеральным округам самый малый объем жилищного строительства - в ДВФО, ни в одном регионе там объемы жилищного строительства не достигают среднего по стране. Для развития этого региона действуют программы не только семейной, но и дальневосточной ипотеки.Жилищное строительство в сельской местности вообще по стране отстает от строительства в городах и поселках. Только Удмуртия, Башкортостан, Адыгея, Алтай, Якутия, Карачаево-Черкессия, Иркутская, Томская, Тульская и Псковская области строят в сельской местности больше, чем в городах.“Можно надеяться, что обновленная программа семейной ипотеки будет способствовать снижению оттока населения из регионов и повышению равномерности пространственного развития России”, - заключила Сорокина.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, города, галина сорокина, эксклюзив, недвижимость, коммерческая недвижимость