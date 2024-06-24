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Мишустин рассказал, на кого надеется в подготовке нового проекта бюджета

Мишустин рассказал, на кого надеется в подготовке нового проекта бюджета - 24.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, на кого надеется в подготовке нового проекта бюджета

Правительство рассчитывает на активное участие сенаторов в подготовке нового проекта федерального бюджета на три года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T17:30+0300

2024-06-24T17:30+0300

2024-06-24T17:54+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Правительство рассчитывает на активное участие сенаторов в подготовке нового проекта федерального бюджета на три года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Рассчитываем, что сенаторы примут в этом самое активное участие, в том числе, в рамках подготовки очередного проекта трехлетнего федерального бюджета",- сказал он на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Мишустин отметил, что по результатам встречи с сенаторами, которая прошла в июне 2023 года, было дано более 20 поручений министерствам, ведомствам, службам, и все они исполнены, подготовлены необходимые документы.

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