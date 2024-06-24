https://1prime.ru/20240624/kabmin-849454150.html

Кабмин поддержал проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек

Кабмин поддержал проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек - 24.06.2024, ПРАЙМ

Кабмин поддержал проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек

Кабмин РФ поддерживает при условии учета замечаний законопроект, которым предлагается запретить применять административный арест к отцам-одиночкам с детьми в... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T18:30+0300

2024-06-24T18:30+0300

2024-06-24T18:31+0300

кабмин

россия

арест

проект

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ поддерживает при условии учета замечаний законопроект, которым предлагается запретить применять административный арест к отцам-одиночкам с детьми в возрасте до 14 лет, копия проекта отзыва правительства имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания", — сказано в документе. Отмечается, что законопроектом предлагается внести в часть 2 статьи 3.9 Кодекса об административных правонарушениях изменение, согласно которому наказание в виде административного ареста не будет применяться к мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимся единственными родителями, а также к лицам, являющимся единственными усыновителями, опекунами, попечителями ребенка в возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида. "Вводимое регулирование не в полной мере отвечает принципу системности, поскольку неприменение административного ареста к лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, предполагается только в случае, если такое лицо обладает статусом усыновителя, опекуна или попечителя. При этом неприменение данного вида административного наказания к женщине и мужчине, являющимся единственными родителями ребенка-инвалида, законопроектом не предусматривается", — подчеркивается в отзыве кабмина. При этом, правительство поддерживает концепцию законопроекта, направленную на гуманизацию административного законодательства и защиту прав несовершеннолетних и их родителей.

https://1prime.ru/20240618/infrastruktura-849264700.html

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россия, арест, проект