Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин поддержал проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240624/kabmin-849454150.html
Кабмин поддержал проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек
Кабмин поддержал проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек - 24.06.2024, ПРАЙМ
Кабмин поддержал проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек
Кабмин РФ поддерживает при условии учета замечаний законопроект, которым предлагается запретить применять административный арест к отцам-одиночкам с детьми в... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T18:30+0300
2024-06-24T18:31+0300
кабмин
россия
арест
проект
https://cdnn.1prime.ru/img/83771/36/837713679_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_b2cb761f52b407adc88a1dbb60dd01a8.jpg
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ поддерживает при условии учета замечаний законопроект, которым предлагается запретить применять административный арест к отцам-одиночкам с детьми в возрасте до 14 лет, копия проекта отзыва правительства имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания", — сказано в документе. Отмечается, что законопроектом предлагается внести в часть 2 статьи 3.9 Кодекса об административных правонарушениях изменение, согласно которому наказание в виде административного ареста не будет применяться к мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимся единственными родителями, а также к лицам, являющимся единственными усыновителями, опекунами, попечителями ребенка в возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида. "Вводимое регулирование не в полной мере отвечает принципу системности, поскольку неприменение административного ареста к лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, предполагается только в случае, если такое лицо обладает статусом усыновителя, опекуна или попечителя. При этом неприменение данного вида административного наказания к женщине и мужчине, являющимся единственными родителями ребенка-инвалида, законопроектом не предусматривается", — подчеркивается в отзыве кабмина. При этом, правительство поддерживает концепцию законопроекта, направленную на гуманизацию административного законодательства и защиту прав несовершеннолетних и их родителей.
https://1prime.ru/20240618/infrastruktura-849264700.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83771/36/837713679_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9216329458618b273cc62b8272e14ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арест, проект
Кабмин, РОССИЯ, арест, проект
18:30 24.06.2024 (обновлено: 18:31 24.06.2024)
 
Кабмин поддержал проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек

Кабмин поддержал проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ поддерживает при условии учета замечаний законопроект, которым предлагается запретить применять административный арест к отцам-одиночкам с детьми в возрасте до 14 лет, копия проекта отзыва правительства имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания", — сказано в документе.
Отмечается, что законопроектом предлагается внести в часть 2 статьи 3.9 Кодекса об административных правонарушениях изменение, согласно которому наказание в виде административного ареста не будет применяться к мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимся единственными родителями, а также к лицам, являющимся единственными усыновителями, опекунами, попечителями ребенка в возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида.
"Вводимое регулирование не в полной мере отвечает принципу системности, поскольку неприменение административного ареста к лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, предполагается только в случае, если такое лицо обладает статусом усыновителя, опекуна или попечителя. При этом неприменение данного вида административного наказания к женщине и мужчине, являющимся единственными родителями ребенка-инвалида, законопроектом не предусматривается", — подчеркивается в отзыве кабмина.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Кабмину предложили утвердить план модернизации коммунальной инфраструктуры
18 июня, 12:36
При этом, правительство поддерживает концепцию законопроекта, направленную на гуманизацию административного законодательства и защиту прав несовершеннолетних и их родителей.
 
КабминРОССИЯарестпроект
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала