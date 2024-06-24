https://1prime.ru/20240624/kadry-849444176.html

В ТПП раскрыли роль роботов в решении кадровой проблемы

В ТПП раскрыли роль роботов в решении кадровой проблемы - 24.06.2024, ПРАЙМ

В ТПП раскрыли роль роботов в решении кадровой проблемы

Российские предприниматели должны активнее внедрять инструменты автоматизации и роботизации, поскольку дефицит кадров на рынке будет только обостряться, заявил... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T15:19+0300

2024-06-24T15:19+0300

2024-06-24T15:19+0300

дефицит кадров

кадры

тпп рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a917138967b9a1b6f19f1d0de592332.jpg

МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Российские предприниматели должны активнее внедрять инструменты автоматизации и роботизации, поскольку дефицит кадров на рынке будет только обостряться, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Автоматизация и роботизация – это то, что поможет частично снять проблему дефицита кадров на рынке. Роботы будут полезны особенно в тех сферах, где требуется выполнение рутинных задач или работа с большим объемом данных", – пояснил он. В частности, по его словам, внедрение промышленных роботов может заменить людей на монотонных и опасных участках производства, что снизит риски для здоровья работников и повысит производительность. "Использование дронов и автономных транспортных средств способно ускорить процесс доставки товаров и снизить потребность в человеческих ресурсах",- заметил собеседник агентства. Помимо этого, по его словам, внедрение чат-ботов и виртуальных помощников обеспечит круглосуточную поддержку клиентов, заменяя живых операторов. "А автоматизированные системы обработки данных и анализа рисков позволят ускорить процессы принятия решений и снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором",- подчеркнул Катырин. "Важно отметить, что автоматизация и роботизация не являются панацеей от всех проблем, при этом совсем не рассматривать такую возможность в своей стратегии в 2024 году тоже нерационально", – заключил глава ТПП РФ. Как ранее сообщала РИА Новости доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории операционной эффективности Катарина Андреева, из-за демографической ямы в стране наблюдается острый дефицит кадров, сейчас он составляет 2,3 миллиона человек, а к 2030 году эта цифра увеличится до 4 миллионов.

https://1prime.ru/20240604/gumanoidy-848809971.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дефицит кадров, кадры, тпп рф