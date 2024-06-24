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В ТПП раскрыли роль роботов в решении кадровой проблемы
В ТПП раскрыли роль роботов в решении кадровой проблемы - 24.06.2024, ПРАЙМ
В ТПП раскрыли роль роботов в решении кадровой проблемы
Российские предприниматели должны активнее внедрять инструменты автоматизации и роботизации, поскольку дефицит кадров на рынке будет только обостряться, заявил... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:19+0300
2024-06-24T15:19+0300
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Российские предприниматели должны активнее внедрять инструменты автоматизации и роботизации, поскольку дефицит кадров на рынке будет только обостряться, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Автоматизация и роботизация – это то, что поможет частично снять проблему дефицита кадров на рынке. Роботы будут полезны особенно в тех сферах, где требуется выполнение рутинных задач или работа с большим объемом данных", – пояснил он. В частности, по его словам, внедрение промышленных роботов может заменить людей на монотонных и опасных участках производства, что снизит риски для здоровья работников и повысит производительность. "Использование дронов и автономных транспортных средств способно ускорить процесс доставки товаров и снизить потребность в человеческих ресурсах",- заметил собеседник агентства. Помимо этого, по его словам, внедрение чат-ботов и виртуальных помощников обеспечит круглосуточную поддержку клиентов, заменяя живых операторов. "А автоматизированные системы обработки данных и анализа рисков позволят ускорить процессы принятия решений и снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором",- подчеркнул Катырин. "Важно отметить, что автоматизация и роботизация не являются панацеей от всех проблем, при этом совсем не рассматривать такую возможность в своей стратегии в 2024 году тоже нерационально", – заключил глава ТПП РФ. Как ранее сообщала РИА Новости доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории операционной эффективности Катарина Андреева, из-за демографической ямы в стране наблюдается острый дефицит кадров, сейчас он составляет 2,3 миллиона человек, а к 2030 году эта цифра увеличится до 4 миллионов.
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дефицит кадров, кадры, тпп рф
дефицит кадров, Кадры, ТПП РФ
В ТПП раскрыли роль роботов в решении кадровой проблемы
Президент ТПП Катырин: роботы могут частично решить проблему дефицита кадров в России
МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Российские предприниматели должны активнее внедрять инструменты автоматизации и роботизации, поскольку дефицит кадров на рынке будет только обостряться, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Автоматизация и роботизация – это то, что поможет частично снять проблему дефицита кадров на рынке. Роботы будут полезны особенно в тех сферах, где требуется выполнение рутинных задач или работа с большим объемом данных", – пояснил он.
В частности, по его словам, внедрение промышленных роботов может заменить людей на монотонных и опасных участках производства, что снизит риски для здоровья работников и повысит производительность.
"Использование дронов и автономных транспортных средств способно ускорить процесс доставки товаров и снизить потребность в человеческих ресурсах",- заметил собеседник агентства.
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Помимо этого, по его словам, внедрение чат-ботов и виртуальных помощников обеспечит круглосуточную поддержку клиентов, заменяя живых операторов. "А автоматизированные системы обработки данных и анализа рисков позволят ускорить процессы принятия решений и снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором",- подчеркнул Катырин.
"Важно отметить, что автоматизация и роботизация не являются панацеей от всех проблем, при этом совсем не рассматривать такую возможность в своей стратегии в 2024 году тоже нерационально", – заключил глава ТПП РФ.
Как ранее сообщала РИА Новости доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории операционной эффективности Катарина Андреева, из-за демографической ямы в стране наблюдается острый дефицит кадров, сейчас он составляет 2,3 миллиона человек, а к 2030 году эта цифра увеличится до 4 миллионов.