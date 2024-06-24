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Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена - 24.06.2024, ПРАЙМ
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
У берегов города Ништун, находящегося в Йемене, произошло нападение на судно, о чем сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T09:26+0300
2024-06-24T09:26+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. У берегов города Ништун, находящегося в Йемене, произошло нападение на судно, о чем сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 246 морских милях (около 456 километров - ред.) к юго-востоку от Ништуна, Йемен", - сообщается в материале ведомства, опубликованном в соцсети X. В ведомстве уточняют, что власти ведут расследование. UKMTO рекомендует судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. "Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции “Страж процветания” по защите Красного моря от атак хуситов.
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британия, йемен, хуситы
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского города Ништун
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. У берегов города Ништун, находящегося в Йемене, произошло нападение на судно, о чем сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 246 морских милях (около 456 километров - ред.) к юго-востоку от Ништуна, Йемен", - сообщается в материале ведомства, опубликованном в соцсети X.
В ведомстве уточняют, что власти ведут расследование. UKMTO рекомендует судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции “Страж процветания” по защите Красного моря от атак хуситов.