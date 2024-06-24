https://1prime.ru/20240624/kiberataka-849439957.html

В России отметили скачок кибератак на сервисы бронирования билетов

В России отметили скачок кибератак на сервисы бронирования билетов - 24.06.2024, ПРАЙМ

В России отметили скачок кибератак на сервисы бронирования билетов

Количество кибератак на российские сервисы по бронированию авиабилетов в середине июня выросло в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:12+0300

2024-06-24T14:12+0300

2024-06-24T14:12+0300

происшествия

россия

авиабилеты

кибератака

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Количество кибератак на российские сервисы по бронированию авиабилетов в середине июня выросло в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе StormWall. "Аналитический центр компании StormWall обнаружил, что в июне 2024 года на российские сервисы по продаже авиабилетов обрушилась лавина DDoS-атак. По данным экспертов компании, с 10 по 15 июня 2024 года количество DDoS-атак на онлайн-сервисы по бронированию авиабилетов выросло в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в релизе. По мнению специалистов, в организации атак приняли участие политически мотивированные хактивистыКак отметили в компании, хакеры атаковали российские компании, связанные с туризмом: туристические онлайн-сервисы и сайты известных авиакомпаний. Они организовывали многовекторные DDoS-атаки, максимальная мощность которых составила 400 Гбит/с. По мнению специалистов, злоумышленники были нацелены на то, чтобы навредить компаниям, работающим в туристической сфере, а также помешать россиянам организовать летний отдых для своих семей. "Для туристических агентств период отпусков является горячим сезоном, когда есть возможность получить максимальную прибыль. Если онлайн-сервисы будут какое-то время недоступны, то пользователи не смогут забронировать билеты и организации лишатся значительной части прибыли", — отметили в StormWall.

https://1prime.ru/20240624/evrosoyuz-849436367.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиабилеты, кибератака