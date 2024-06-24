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Сайт Мосбиржи атаковали украинские хакеры, применив тактику "ковровых атак"
Сайт Мосбиржи атаковали украинские хакеры, применив тактику "ковровых атак" - 24.06.2024, ПРАЙМ
Сайт Мосбиржи атаковали украинские хакеры, применив тактику "ковровых атак"
Сайт Московской биржи в понедельник атаковали хакеры из группировки "IT-армия Украины", они применили тактику "ковровых бомбардировок", сообщил РИА Новости... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:51+0300
2024-06-24T17:51+0300
2024-06-24T17:51+0300
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сайт Московской биржи в понедельник атаковали хакеры из группировки "IT-армия Украины", они применили тактику "ковровых бомбардировок", сообщил РИА Новости источник на рынке кибербезопасности. Сайт Московской биржи в понедельник с момента начала торгов в 10.00 мск не работал более 20 минут. При этом торги проходили в штатном режиме – без сбоев. "Атака началась в 9.55 со стороны "IT-армии Украины". Она шла по принципу ковровых бомбардировок. В начале года кибергруппировка проводила атаки на небольших игроков на российском рынке. Далее они совершили атаку на НПСК, сейчас — на Мосбиржу. Использовали одну и ту же тактику кибератак", — сообщил источник. Сообщается, что ранее подобную тактику использовали для атаки на три крупнейших банка России — Газпромбанк, Альфа-банк и ВТБ, а после — на Национальную систему платежных карт (НПСК).Он уточнил, что компаниям сложно защищаться от "ковровых атак", потому что они нацелены на все сервисы компании сразу. Как сообщил агентству заместитель генерального директора по кибербезопасности компании Servicepipe Даниил Щербаков, "ковровые атаки" на российский финансовый сектор начались ещё в январе 2024 года."Таким атакам сложнее противостоять, так как они создают перегрузку пограничного сетевого оборудования, что приводит к его перезагрузке и потере связанности сетей с интернетом. При "ковровых атаках" DDoS-атака направлена сразу на все IP-адреса и отправка трафика в "черную дыру" приведет к той же недоступности ресурса", — объяснил Щербаков.
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Сайт Мосбиржи атаковали украинские хакеры, применив тактику "ковровых атак"
Сайт Мосбиржи атаковали украинские хакеры, применив тактику "ковровых атак"
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сайт Московской биржи в понедельник атаковали хакеры из группировки "IT-армия Украины", они применили тактику "ковровых бомбардировок", сообщил РИА Новости источник на рынке кибербезопасности.
Сайт Московской биржи в понедельник с момента начала торгов в 10.00 мск не работал более 20 минут. При этом торги проходили в штатном режиме – без сбоев.
"Атака началась в 9.55 со стороны "IT-армии Украины". Она шла по принципу ковровых бомбардировок. В начале года кибергруппировка проводила атаки на небольших игроков на российском рынке. Далее они совершили атаку на НПСК, сейчас — на Мосбиржу. Использовали одну и ту же тактику кибератак", — сообщил источник.
Сообщается, что ранее подобную тактику использовали для атаки на три крупнейших банка России — Газпромбанк, Альфа-банк и ВТБ, а после — на Национальную систему платежных карт (НПСК).
Он уточнил, что компаниям сложно защищаться от "ковровых атак", потому что они нацелены на все сервисы компании сразу.
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Как сообщил агентству заместитель генерального директора по кибербезопасности компании Servicepipe Даниил Щербаков, "ковровые атаки" на российский финансовый сектор начались ещё в январе 2024 года.
"Таким атакам сложнее противостоять, так как они создают перегрузку пограничного сетевого оборудования, что приводит к его перезагрузке и потере связанности сетей с интернетом. При "ковровых атаках" DDoS-атака направлена сразу на все IP-адреса и отправка трафика в "черную дыру" приведет к той же недоступности ресурса", — объяснил Щербаков.