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Китай призвал США перестать использовать экономику в качестве оружия
Китай призвал США перестать использовать экономику в качестве оружия - 24.06.2024, ПРАЙМ
Китай призвал США перестать использовать экономику в качестве оружия
Соединенным Штатам нужно уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, Вашингтон должен перестать использовать торгово-экономические вопросы | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T08:01+0300
2024-06-24T08:01+0300
2024-06-24T08:01+0300
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ПЕКИН, 24 июн – ПРАЙМ. Соединенным Штатам нужно уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, Вашингтон должен перестать использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, заявило министерство коммерции КНР. Таким образом ведомство прокомментировало предлагаемые американским министерством финансов правила по ограничению инвестиций в Китай. "США неоднократно подчеркивали, что у них нет намерений разрывать связи с Китаем или препятствовать экономическому развитию КНР, но они настояли на обнародовании проекта правил, ограничивающих инвестиции американских компаний в Китай и подавляющих нормальное развитие китайской промышленности", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что это типичный образец обобщения национальной безопасности, который нарушает консенсус, достигнутый руководителями двух стран на встрече в Сан-Франциско. В министерстве коммерции КНР заявили, что это оказывает влияние на нормальное торгово-экономическое сотрудничество предприятий КНР и США, подрывает международный торгово-экономический порядок, нарушает безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек. "США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, прекратить политизацию и использование торгово-экономических вопросов в качестве оружия, снять инвестиционные ограничения в отношении Китая и создать благоприятные условия для китайско-американского торгово-экономического сотрудничества", - указывает ведомство. В Пекине выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией. "Китай в отношении этого выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против, а также оставляет за собой право принять соответствующие меры", - подчеркнули в минкоммерции.
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китай, сша
Китай призвал США перестать использовать экономику в качестве оружия
КНР: США должны перестать использовать экономические вопросы в качестве оружия
ПЕКИН, 24 июн – ПРАЙМ. Соединенным Штатам нужно уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, Вашингтон должен перестать использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, заявило министерство коммерции КНР. Таким образом ведомство прокомментировало предлагаемые американским министерством финансов правила по ограничению инвестиций в Китай.
"США неоднократно подчеркивали, что у них нет намерений разрывать связи с Китаем или препятствовать экономическому развитию КНР, но они настояли на обнародовании проекта правил, ограничивающих инвестиции американских компаний в Китай и подавляющих нормальное развитие китайской промышленности", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что это типичный образец обобщения национальной безопасности, который нарушает консенсус, достигнутый руководителями двух стран на встрече в Сан-Франциско.
В Китае прокомментировали дискриминационное отношение США к электромобилям
В министерстве коммерции КНР заявили, что это оказывает влияние на нормальное торгово-экономическое сотрудничество предприятий КНР и США, подрывает международный торгово-экономический порядок, нарушает безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек.
"США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, прекратить политизацию и использование торгово-экономических вопросов в качестве оружия, снять инвестиционные ограничения в отношении Китая и создать благоприятные условия для китайско-американского торгово-экономического сотрудничества", - указывает ведомство.
В Пекине выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией.
"Китай в отношении этого выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против, а также оставляет за собой право принять соответствующие меры", - подчеркнули в минкоммерции.