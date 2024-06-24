https://1prime.ru/20240624/konfiskatsiya-849426016.html

Правительство поддержало конфискацию за организацию незаконной миграции

Правительство поддержало конфискацию за организацию незаконной миграции - 24.06.2024, ПРАЙМ

Правительство поддержало конфискацию за организацию незаконной миграции

Правительство РФ выразило поддержку инициативе, касающейся конфискации денег, ценностей и другого имущества, которые получены за организацию незаконной... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T06:11+0300

2024-06-24T06:11+0300

2024-06-24T06:11+0300

правительство рф

миграция

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ выразило поддержку инициативе, касающейся конфискации денег, ценностей и другого имущества, которые получены за организацию незаконной миграции, следует из отзыва, которое имеется в распоряжении РИА Новости. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Петр Толстой. В настоящее время подобные меры в Уголовном кодексе не предусмотрены. Организация незаконного въезда в Россию иностранцев или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда сейчас карается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового (часть 1 статьи 322.1 УК РФ). При этом в случае совершения этого преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой; в целях совершения преступления на территории РФ; лицом с использованием служебного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (часть 2 статьи 322.1 УК РФ). В пояснительной записке к законопроекту Толстого подчеркивается, что в 2023 году было зарегистрировано 1,9 тысячи преступлений, которые предусмотрены статьей 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" (рост на 79,6%), из них по части первой - 1,1 тысячи, по части второй - 827. За первые три месяца 2024 года зарегистрировано уже 580 таких преступлений, из них по части первой - 261, по части второй - 319. "Принимая во внимание представленные статистические данные, свидетельствующие о существенном росте числа преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 УК РФ, а также то, что указанное преступление относится к категории тяжких и основной целью его совершения является получение финансовой (иной материальной) выгоды, предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции", - отмечается в документе."Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - сообщается в отзыве кабинета министров."Вместе с тем применение конфискации имущества целесообразно предусмотреть не только при наличии квалифицирующих признаков преступления, указанных в части второй статьи 322.1 Кодекса, но и при совершении преступления, предусмотренного частью первой этой статьи. При этом необходимо оговорить, что по данной категории уголовных дел конфискация будет применяться лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений", - указывается в документе.

https://1prime.ru/20240516/migratsiya-848224304.html

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