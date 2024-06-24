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Крах неминуем: в Британии услышали похоронный звон для американской империи

Крах неминуем: в Британии услышали похоронный звон для американской империи - 24.06.2024, ПРАЙМ

Крах неминуем: в Британии услышали похоронный звон для американской империи

Саморазрушительный механизм уже запущен, американскую империю ждет неминуемый крах, пишет журналист Крис Хеджес для издания Declassified UK. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T13:17+0300

2024-06-24T13:17+0300

2024-06-24T13:17+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Саморазрушительный механизм уже запущен, американскую империю ждет неминуемый крах, пишет журналист Крис Хеджес для издания Declassified UK.По его словам, имидж США представляет собой сфабрикованные иллюзии, которые внушают, что империя является силой добра, которая пестует демократию и свободу. Однако это ложь, которую видит всякий, кто работал за рубежом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отметил журналист, Вашингтон сменил дипломатию и многосторонность на односторонние угрозы и грубые инструменты войны, став, таким образом, архитектором собственной погибели."Вторгшись в Афганистан и Ирак и оккупировав их на целых два десятилетия, Соединенные Штаты совершили одну из величайших стратегических ошибок в истории, которая и станет похоронным звоном для их империи", - пишет он.Хеджес пояснил, что США надеялись на технологическое преимущество, однако получили жесткий ответный удар и вооруженное сопротивление. Поражение Вашингтона, приводит он слова Збигнева Бжезинского, ускорило “повсеместную делегитимацию внешней политики США”.Полный текст читайте на ИноСМИ

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