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Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым

Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым - 24.06.2024, ПРАЙМ

Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T12:36+0300

2024-06-24T12:36+0300

2024-06-24T12:36+0300

крым

кремль

дмитрий песков

владимир путин

теракт

ракеты atacms

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым."Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму, и родственникам и близким погибших в Дагестане", - сказал Песков журналистам. Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с трагическими событиям.Двадцать третьего июня ракетами ATACMS обстреляли Севастополь. Пострадали более 150 человек, в основном отдыхавших на пляже, более восьми десятков попали в больницы с ранами. Погибли четверо, двое из них - дети. В тот же день в Дербенте и Махачкале боевики напали на два православных храма и синагогу. Погибли пятнадцать полицейских и также четверо гражданских.

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2024

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крым, кремль, дмитрий песков, владимир путин, теракт, ракеты atacms