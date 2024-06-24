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Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым
Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым - 24.06.2024, ПРАЙМ
Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:36+0300
2024-06-24T12:36+0300
крым
кремль
дмитрий песков
владимир путин
теракт
ракеты atacms
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым."Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму, и родственникам и близким погибших в Дагестане", - сказал Песков журналистам. Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с трагическими событиям.Двадцать третьего июня ракетами ATACMS обстреляли Севастополь. Пострадали более 150 человек, в основном отдыхавших на пляже, более восьми десятков попали в больницы с ранами. Погибли четверо, двое из них - дети. В тот же день в Дербенте и Махачкале боевики напали на два православных храма и синагогу. Погибли пятнадцать полицейских и также четверо гражданских.
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крым, кремль, дмитрий песков, владимир путин, теракт, ракеты atacms
КРЫМ, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, теракт, ракеты ATACMS
12:36 24.06.2024
 
Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым

Песков: ракетная атака на Крым варварская, Путин глубоко всем соболезнует

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым.
"Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму, и родственникам и близким погибших в Дагестане", - сказал Песков журналистам. Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с трагическими событиям.
Двадцать третьего июня ракетами ATACMS обстреляли Севастополь. Пострадали более 150 человек, в основном отдыхавших на пляже, более восьми десятков попали в больницы с ранами. Погибли четверо, двое из них - дети. В тот же день в Дербенте и Махачкале боевики напали на два православных храма и синагогу. Погибли пятнадцать полицейских и также четверо гражданских.
 
КРЫМКремльДмитрий ПесковВладимир Путинтерактракеты ATACMS
 
 
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