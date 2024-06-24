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Юань падает в начале торгов 24 июня
Юань падает в начале торгов 24 июня - 24.06.2024, ПРАЙМ
Юань падает в начале торгов 24 июня
Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T10:04+0300
2024-06-24T10:04+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 7 копеек, до 11,98 рубля.
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юань, рубль, курсы валют, мосбиржа
юань, рубль, Курсы валют, Мосбиржа
Юань падает в начале торгов 24 июня
Мосбиржа: курс юаня в начале торгов снижается до 11,98 рубля
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии растет против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 7 копеек, до 11,98 рубля.