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В Малайзии одобрили планы вступить в БРИКС

В Малайзии одобрили планы вступить в БРИКС - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Малайзии одобрили планы вступить в БРИКС

Заявка Малайзии на вступление в БРИКС является правильным поступком, учитывая изменения глобального ландшафта и грядущее председательство Малайзии в АСЕАН,... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T08:59+0300

2024-06-24T08:59+0300

2024-06-24T09:45+0300

брикс

малайзия

экономика

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ДЖАКАРТА, 24 июн - ПРАЙМ. Заявка Малайзии на вступление в БРИКС является правильным поступком, учитывая изменения глобального ландшафта и грядущее председательство Малайзии в АСЕАН, заявил глава национального новостного агентства страны Bernama Вонг Чун Вай. Ранее малайзийский премьер Анвар Ибрагим заявил, что страна скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС. "Стремление к официальному членству в БРИКС, крупнейшей и наиболее влиятельной геополитической группировке, безусловно, является правильным поступком для Малайзии, поскольку глобальный ландшафт меняется. Но вступление Малайзии в БРИКС будет еще более важным, поскольку в следующем году она будет председательствовать в АСЕАН. Учитывая глобальный статус и влияние премьер-министра Анвара Ибрагима, это, безусловно, было бы крайне значительным", - заявил Вонг Чун Вай, слова которого приводятся на сайте Bernama Он добавил, что Малайзия помнит, что Китай был ее крупнейшим торговым партнером на протяжении последних 40 лет. Более того, Куала-Лумпур неоднократно заявлял, что "не будет принимать чью-либо сторону в соперничестве между США и Китаем", отметил Вонг Чун Вай. "В то же время присоединение к БРИКС, несомненно, расширит рынки и, возможно, поможет уменьшить чрезмерную зависимость от доллара США для торговых расчетов с использованием местных валют", - подчеркнул глава Bernama. По его словам, Малайзия все еще должна находиться в списке ожидания на вступление в БРИКС. "Однако, учитывая полномочия Малайзии и премьера Анвара Ибрагима, безусловно, к нам будут относиться с большим вниманием", - подытожил Вонг Чун Вай.

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брикс, малайзия