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Меликов сообщил о гибели более 15 полицейских при терактах - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Меликов сообщил о гибели более 15 полицейских при терактах
Меликов сообщил о гибели более 15 полицейских при терактах - 24.06.2024, ПРАЙМ
Меликов сообщил о гибели более 15 полицейских при терактах
Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T05:50+0300
2024-06-24T05:50+0300
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов."Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он добавил, что еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам.По словам главы региона, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. При этом оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Дагестане будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек".Семьям всех погибших и пострадавшим при терактах в Дагестане окажут материальную помощь, сказал Меликов.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.
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терроризм
Происшествия, терроризм
05:50 24.06.2024
 
Меликов сообщил о гибели более 15 полицейских при терактах

Меликов: более 15 полицейских и несколько гражданских погибли при терактах в Дагестане

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам.
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По словам главы региона, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. При этом оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Дагестане будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек".
Семьям всех погибших и пострадавшим при терактах в Дагестане окажут материальную помощь, сказал Меликов.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.
 
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