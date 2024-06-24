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Меликов сообщил о гибели более 15 полицейских при терактах
Меликов сообщил о гибели более 15 полицейских при терактах - 24.06.2024, ПРАЙМ
Меликов сообщил о гибели более 15 полицейских при терактах
Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T05:50+0300
2024-06-24T05:50+0300
2024-06-24T05:50+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов."Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он добавил, что еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам.По словам главы региона, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. При этом оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Дагестане будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек".Семьям всех погибших и пострадавшим при терактах в Дагестане окажут материальную помощь, сказал Меликов.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.
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терроризм
Меликов сообщил о гибели более 15 полицейских при терактах
Меликов: более 15 полицейских и несколько гражданских погибли при терактах в Дагестане
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам.
Главу района в Дагестана исключили из ЕР за участие его сыновей в терактах
По словам главы региона, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. При этом оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Дагестане будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек".
Семьям всех погибших и пострадавшим при терактах в Дагестане окажут материальную помощь, сказал Меликов.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.